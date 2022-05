La Bourse de Sous-Traitance et de Partenariat et la NSIA Assurances renouvellent leur partenariat

La Bourse de Sous-Traitance et de Partenariat (BSTP) et la compagnie NSIA Assurances viennent de renouveler leur partenariat. La cérémonie de signature s’est déroulée ce mercredi 4 mai au siège de la BSTP à la Minière-Commandaya, commune de Dixinn.

Dans son discours de bienvenue, le Directeur général par intérim de la BSTP, Djibril Sano a rappelé que l’objectif de son institution est de construire ses relations sur la durée. «Il s’agit pour nous de faire recours aux assurances dans le cadre du développement de l’écosystème entrepreneurial», a-t-il précisé.

Juste après avoir paraphé le partenariat, M Youssouf Keita, Directeur Général Adjoint de NSIA-Assurances a fait savoir que la BSTP et NSIA ont un partenariat qui date de 2020. D’après lui, il s’agit de renouveler la confiance qui a toujours existé entre les deux institutions. «Il est également question d’accompagner les Petites et Moyennes Entreprises (PME). Cette présente signature est un renouvellement classique et stratégique pour nous permettre ensemble d’explorer des nouvelles pistes d’orientation», a-t-il indiqué.

Poursuivant, le DGA de NSIA Assurances a déclaré que sa vision est d’offrir des solutions d’assurance de qualité innovante et adaptée au plus grand nombre sur l’échelle du continent africain. «Ce partenariat nous permet non seulement de présenter nos solutions d’assurance mais aussi, de sensibiliser les différentes PME à la nécessité de souscrire au produit d’assurance comme moyen de sécurité financière au courant de leurs activités d’exploitation. Nous allons travailler dans le sens que ce partenariat soit fructueux. Nous allons accompagner les PME pour éviter que leurs opérations soient exposées à des risques qu’elles ne maîtrisent pas et qu’en cas de réalisation des risques, que nous puissions les financer pour qu’elles puissent continuer leurs activités en toute sécurité», a-t-il martelé.

Dans son intervention, M Macky Coulibaly Directeur commercial et marketing auprès de la BSTP dira que la BSPT est la plateforme de référence qui met en relation les entreprises locales en quête de marché et les grandes entreprises ou multinationales évoluant dans les secteurs des mines, industries de transformations, des infrastructures et BTP, Banques, assurances et autres.

«Je rappelle qu’une assurance est une mesure d’atténuation de risques non seulement pour la clientèle PME, mais aussi pour les institutions bancaires et les grands donneurs d’ordre. Ce qui donc rassure et protège toutes les parties. Vous comprendrez donc qu’il s’agit d’un important partenariat qui vient d’être renouvelé ».



Nous renouvelons annuellement nos partenariats avec toutes les institutions à savoir les compagnies minières, les banques, les assurances. Le bénéfice de ce présent partenariat pour les PME, est que les dirigeants et travailleurs seront protégés des risques.

NSIA Assurances est un assureur privilégié avec lequel nous comptons faciliter la mise en relation à nos quelques 2000 PME afin qu’elles soient mieux protégées.», a-t-il expliqué.