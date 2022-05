ONT-Environnement : lancement du programme national d’assainissement des plages

Cette activité citoyenne est la résultante de la campagne de découverte des sites touristiques par l’ONT: » Nous sommes l’organisme gouvernemental en charge de la promotion du tourisme en Guinée. Nous ne pouvons faire de promotion du tourisme avec des espaces qui ne sont pas propres, qui ne sont pas sains. C’est dans cette dynamique nous avons voulu lancé un programme national d’assainissement des plages de Conakry et éventuellement à l’intérieur du pays Nous avons choisi Benarès comme projet pilote pour lancer l’activité d’assainissement mais aussi mettre en place un programme pour pérenniser cela en collaboration avec les jeunes de la plage, la mairie de matoto, et l’ONG destin en main », a déclaré Kadé Camara, Directrice générale de l’Office national de tourisme. Cette activité citoyenne est la résultante de la campagne de découverte des sites touristiques par l’ONT: » Nous sommes l’organisme gouvernemental en charge de la promotion du tourisme en Guinée. Nous ne pouvons faire de promotion du tourisme avec des espaces qui ne sont pas propres, qui ne sont pas sains. C’est dans cette dynamique nous avons voulu lancé un programme national d’assainissement des plages de Conakry et éventuellement à l’intérieur du pays Nous avons choisi Benarès comme projet pilote pour lancer l’activité d’assainissement mais aussi mettre en place un programme pour pérenniser cela en collaboration avec les jeunes de la plage, la mairie de matoto, et l’ONG destin en main », a déclaré Kadé Camara, Directrice générale de l’Office national de tourisme.

Un idéal autour duquel plus de 1000 citoyens se sont réunis au compte de la journée d’aujourd’hui. Ce sont des jeunes des ONG, des entreprises de recyclage et transport des déchets, des PMEs de pré-collecte et quelques autorités qui se sont réunis autour de cette activité.

Avant de lancer cette journée, une plaque a été érigée à la rentrée de la plage, ensuite, des équipes de ramassage par type d'ordures ont été mises en place. Ceci pour « faire le tri direct des ordures afin de transformer les sachets plastiques, le fer en aluminium, de récupérer les déchets pour l'engrais et ceux pour le recyclage se retrouveront à la décharge. Cette dynamique c'est aussi d'inculquer ce comportement de tri direct de décès parce que après aujourd'hui on posera des poubelles devant chaque baraque ici afin qu'on ne jette plus d'ordures ».

Lobjectif de ce programme est de faire des plages « des sites touristiques dignes de nom ». Ceci, en commençant par l’assainissement, ensuite, organiser les jeunes au niveau de chaque plage, les former les outiller et les suivre par rapport à l’assainissement quotidienne de ces places, et éventuellement dans l’aménagement des sites. Et chaque samedi nous allons organiser dans l’une des plages cette activité citoyenne qui est samedi d’assainissement », a indiqué Baillo Barry, directeur executif de l’ONG Destin en main

Les bénéficiaires se sont réjouis de cette initiative, selon Mamadouba Toss Camara, maire de la commune de Matoto. Il a dit ensuite que c’est une première du genre. « C’est une chose qu’il faut saluer vu que Benarès est une vitrine touristique dans la zone spéciale de Conakry. c’est une berge qu’il faut protéger, chacun doit y penser pour son assainissement », a-t-il précisé.

Poursuivant, il interpelle les jeunes à plus de responsabilité dans la pérennisation de l’initiative. La collectivité et le ministère à travers l’ONT entreprendront des dispositions pour la pérennisation. Toss Camara a demandé aux administrateurs informels de cette berge en ce moment de s’atteler a ces pratiques..