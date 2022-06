Justice : pourquoi Me. Béa a retourné à l’huissier la convocation de la CRIEF adressée à Dalein

L’avocat Me. Salif Béavogui a restitué la lettre à lui déposée dans l’affaire opposant Cellou Dalein Diallo à la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF). Une correspondance en date de ce lundi 30 mai, a été adressée à cet effet à Me. Moussa Condé, huissier de justice.

Joint pour une confirmation de l’authenticité du courrier de l’huissier dont Guinéenews a reçu une copie, Me Béa précise: « je viens vous informer que mon cabinet n’a pas été encore constitué par monsieur Mamadou Cellou Dalein Diallo dans l’affaire l’opposant à Monsieur le procureur Spécial Près la CRIEF, objet de votre signification du 26 mai 2022. Sauf erreur de ma part, je n’ai encore adressé aucune lettre de constitution dans ce sens à la chambre de l’instruction de la CRIEF. Ceci étant, je vous retourne votre exploit de signification du 26 mai 2022, ce avec toutes les conséquences de droit. »

Une irrecevabilité qui vient conforter les proches de l’opposant qui crient à la persécution politique.