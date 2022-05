Hadj 2022 : la Guinée annonce les premières dispositions pratiques

Empêché depuis le début de la Covid-19, le pèlerinage musulman reprend cette année. C’est la bonne nouvelle portée ce samedi 21 mai par le Secrétaire général des affaires religieuses à l’attention de la umma islamique guinéenne en général et des candidats au hadj, en particulier.

Toutefois, les autorités précisent précisent que les »modalités liées à son organisation feront l’objet d’un communiqué ultérieurement. »

»En attendant, certaines dispositions pratiques doivent être prises dès maintenant, notamment la vaccination » , préviennent-elles avant d’inviter les candidats au pèlerinage à se rendre, minus de leurs cartes d’identité ou leurs passeports, aux hôpitaux préfectoraux, régionaux pour l’intérieur du pays où aux hôpitaux nationaux de Donka, Ignace Deen et Sino-guinéen pour la ville de Conakry. Pour se faire établir le certificat d’aptitude médicale et se faire vacciner contre la fièvre jaune et la covid-19″ .

Le document martèle que c’est le vaccin Johnson & Johnson qui sera administré à ceux qui n’ont pas encore pris le vaccin contre la Covid-19.

Le lundi 23 mai marquera le début de ces opérations « sur l’ensemble du territoire national dans le respect de la limite d’âge exigée, 65 ans ou bien moins.