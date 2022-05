BankiTruck : l’entreprise fait un important don en faveur du projet un toit pour Binta Laly Sow et procède au lancement officiel de la première phase du prêt agrégat

Dans l’après-midi de ce vendredi, 13 mai 2022, l’entreprise BANKITRUCK a procédé à la remise d’un don important en faveur du projet « un toit pour Binta Laly Sow ».

La cérémonie de remise de cet important don a eu lieu dans les locaux de ladite entreprise à Kipé, en présence du ministre de l’urbanisme, de l’habitat et de l’aménagement du territoire. La démarche vise à contribuer à la concrétisation de ce projet humanitaire en faveur de Binta Laly Sow, la diva de la musique pastorale guinéenne.

Le don est composé de 500 briques, de 20m3 (mètre cube) de granite et une tonne de ciment.

Selon Mamadou Bah, PDG de BANKITRUCK, ce geste de son entreprise en faveur de ce projet n’est que le début d’une liste d’actions humanitaires au profit des artistes guinéens.

« Binta Laly Sow est une vedette qui a touché plusieurs générations. Elle a commencé sa carrière avant ma naissance ; mais, jusqu’à date, ses œuvres sont consommées dans les conseils, dans le développement, dans les orientations. Donc, on s’est dit qu’on ne peut pas rester sans participer à ce projet que nous avons trouvé très salutaire. C’est ce qui a poussé aujourd’hui BankiTruck qui, étant une innovation panafricaine dans le Ecommerce d’agrégats, à aussi faire un don pour le projet ‘’Un toit pour Binta Laly SOW’’. Ce n’est qu’un début. Avec BankiTruck, que ça soit Binta Laly, il y aura d’autres artistes qui pourront bénéficier des retombées de BankiTruck », a-t-il dit.

Pour Alimou Sow, Co-initiateur du projet ‘’Un toit pour Binta Laly Sow’’, ce don de BANKITRUCK est « une brique supplémentaire » dans la concrétisation de ce projet humanitaire. Et, au nom de tous ceux qui sont impliqués dans ce projet, il a exprimé ses remerciements à BANKITRUCK.

« Nos impressions sont très bonnes. On est très satisfaits de recevoir aujourd’hui un don fait par l’entreprise BankiTruck en faveur du projet ‘’Un toit pour Binta Laly SOW’’ que je copilote avec mon ami Abdoulaye Sadio Diallo. Donc, au nom de Binta Laly SOW et au nom de tous ceux qui sont impliqués dans ce projet, nous remercions très sincèrement l’entreprise BankiTruck pour ce geste, mais également le ministre de l’urbanisme, de l’habitat qui a fait le déplacement pour honorer cette cérémonie de remise.

C’est une brique supplémentaire dans le cadre de ce projet. Le projet a connu un processus long, mais qui continue. Le président de la République, le Colonel Mamadi Doumbouya, en a parlé, il le soutient. Il est soutenu également par le gouvernement comme l’a dit le ministre de l’urbanisme. Il est soutenu par beaucoup d’autres personnes. Des personnes physiques et morales, des personnes anonymes. Donc, nous sommes très contents de cette mobilisation autour de ce projet et nous pensons que si ça continue ainsi, il va aboutir très prochainement. En ce moment, ce qu’on a pu mobiliser à travers tout ce qu’on a fait comme activisme, c’est aux alentours de 100.000.000 de francs guinéens. Mais, il y a des promesses de don comme vous l’avez vu ici, des ciments, des tôles,… », a indiqué Alimou Sow.

Prenant la parole à cette cérémonie, Ousmane Gaoual Diallo, ministre de l’urbanisme, de l’habitat et de l’aménagement du territoire et porte-parole du Gouvernement, a annoncé le soutien total du gouvernement à la réalisation du projet ‘’Un toit pour Binta Laly SOW’’.

« C’est un honneur qui nous a été fait, au nom du gouvernement, pour être présent à cette activité. Lorsqu’elle a été annoncée, le président de la Transition, ainsi que le chef du gouvernement, ont décidé d’accompagner cette initiative citoyenne qui consiste à assister l’artiste Binta Laly à obtenir un toit pour vivre dignement dans ce pays. Moi-même c’est une personne que je connais, avec laquelle j’ai une grande admiration. Ça fait qu’à ce titre là aussi j’avais le devoir d’être là. BankiTruck m’a fait l’honneur d’être présent ici à cette cérémonie. C’est un projet salutaire. Vous venez de suivre le compte rendu qui a été fait par l’un des promoteurs du projet, qui a déjà mobilisé beaucoup d’argents et il y a encore énormément de promesses. Et, le gouvernement suivra pour mettre un peu de sa contribution dans le projet qui est assez important et qui, j’espère, fera des émules. Parce qu’il y a énormément de personnalités du monde culturel et sportif qui devraient bénéficier de l’attention des populations avec ces types d’activités et d’initiatives citoyennes », a dit Ousmane Gaoual Diallo.

Au cours de la cérémonie, Bankitruck a procédé au lancement officiel de la première phase d’agrégat en faveur des entrepreneurs qui sont dans le domaine de la construction.

Le « Prêt Agrégat » est un dispositif mis en place par BankiTruck qui vise à aider les entrepreneurs locaux à créer ou développer des microentreprises de construction.

Il s’agit notamment de de la fourniture du ciment, du sable et de granite d’une valeur de 100 millions de GNF à une dizaine de briqueteries.

L’objectif de BankiTruck est de venir en aide aux entrepreneurs locaux à créer des micro-entreprises de construction pour fabriquer des briques, des dalettes… et participer à la construction du pays. L’entrepreneur bénéficie d’un approvisionnement en agrégat, d’une formation et d’un soutien à long terme.

Bankitruck appuiera les entrepreneurs dans la vente des produits fabriquées à travers notamment sa plateforme web et mobile de vente d’agrégats et son centre d’appel.

A rappeler que BankiTruck est une plateforme panafricaine innovante qui permet de louer des camions et de commander des agrégats et qui approvisionne les différents chantiers en temps et en intégralité. Cette plateforme est implantée dans trois pays (Guinée, Mali et Sierra Leone) de la sous-région ouest africaine.