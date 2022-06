Viol d’une mineure à Fria : un cinquantenaire mis en cause 

Interrogé par notre correspondant sur place, la victime revient sur sa mésaventure en ces termes : « pour la première fois, je jouais à la devanture de notre maison avec ma soeur quand monsieur Touré m’a appelée. Il m’a fait entrée dans la cour dans un l’hôtel. Ensuite, il m’a fait entrer dans une chambre et m’a ôtée le slip, il a aussi enlever son pantalon. il m’a fait coucher sur le lit et m’a violée. Quand il a fini, il m’a donné 1000 francs guinéens et m’a dit de ne rien dire à mes parents après je suis sortie. Ce n’est pas la première fois qu’il abuse de moi”, a-t-elle expliqué

Poursuivant la victime explique que son bourreau a encore abusé d’elle sous la forte pluie qui s’est abattue hier sur Fria.

“ Pour le cas d’hier, quand il menaçait de pleuvoir, j’étais encore avec mes soeurs, il m’a fait appel comme les dernières fois, il m’a encore fait rentrer dans une autre chambre, me déshabiller, enlever son pantalon et abuser de moi.

Le commissariat central de Fria à travers la brigade de l’OPROGEM de Fria, aussitôt saisie a procédé à l’interpellation du présumé violeur Aboubacar Touré.

Interrogé, il a reconnu les faits de viol de la fillette KS et il a également reconnu que c’est sa troisième fois.

Pour l’heure, le présumé violeur séjourne dans les locaux du commissariat central en attendant son probable transfèrement à la prison civile.