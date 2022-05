Télimélé : victime d’un viol collectif, une élève de la 6ème raconte sa mésaventure

Ce mardi 03 mai, une fille de 14 ans, originaire du quartier Mégnéré, élève de la 6ème année, a été sexuellement agressée par un groupe de jeunes en état d’ivresse. Ce viol collectif a eu lieu au cours d’une sortie en boite à Samankou.

Admise à l’hôpital préfectoral de Télimélé, après avoir repris connaissance, la victime, DOB, visiblement affaiblie en raison des pertes de sang, raconte sa mésaventure : « j’étais partie avec mes copines à Samankou pour me recréer comme c’est le lendemain de la fête de ramadan. Fort malheureusement aux environs de trois heures du matin, j’ai perdu de vue mes compagnons et je me suis croisée avec les jeunes qui m’ont conduite de force dans une broussaille pour me violer et du coup, je me suis évanouie. »

Très remontée par ces nombreux cas de viols, généralement classés sans suite judiciaire, la directrice préfectorale de la promotion féminine et de l’enfance interpelle les autorités locales : « du mois d’octobre 2021 à nos jours, nous avons dénombré officiellement 13 cas de viols orchestrés des fois sur des mineures. J’invite les autorités à tous les niveaux de faire front commun contre ce mal qui a atteint un niveau très inquiétant dans notre préfecture. »

Aux dernières nouvelles, ces jeunes violeurs seraient mis aux arrêts et se trouvent détenus au commissariat central de police en attendant d’être déférés à la justice.

La victime elle, continue de recevoir des soins intensifs à l’hôpital préfectoral de Télimélé.