SICTA 2022 à Conakry : un coup d’essai réussi du ministre Alpha Soumah et son Cabinet

Du 14 au 21 mai dernier, le Palais du peuple de Conakry a vibré au rythme de la première Edition du Salon international de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat. Une initiative du ministère de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat, placée sous le haut patronage du président de la transition, le Colonel Mamadi Doumbouya.

Tenue sous le thème « Patrimoine et lutte contre la migration irrégulière », cette première édition du SICTA a connu la participation de plus de 7 pays, dont le Burkina, pays invité d’honneur de la cérémonie. Elle a été marquée par des panels autour de la problématique du développement de la culture, du tourisme et de l’artisanat, ainsi que leur apport dans la croissance économique du pays et la création d’emplois.

Durant les sept jours du SICTA, le public a également eu droit aux échanges entre participants sur de nombreuses thématiques. Notamment, le partage d’expériences sur les politiques culturelle et touristique, le rôle de la culture dans la lutte contre la migration irrégulière, le tourisme solidaire, mais aussi la lutte contre la migration irrégulière.

Les organisateurs du SICTA 2022 ont mis la session à profit pour présenter les richesses culturelles et autres merveilles touristiques de la Guinée, non sans faire découvrir de nombreux talents issus d’artisans, d’artistes et d’acteurs culturels de tous genres. Il en a été de même pour les pays hôtes qui ont, eux aussi, exposé leurs richesses culturelles, touristiques et artisanales.

Faisceau de rencontres multisectorielles, le SICTA 2022 aura tenu toutes ses promesses à la grande satisfaction de ses organisateurs qui, à cet effet, ont proposé un programme riche et diversifié gravitant autour de la gastronomie, de la danse, de la musique, du cinéma, de la photographie, du folklore et du spectacle, entre autres.