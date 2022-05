Récupérations des domaines publics : à Siguiri, Telliano, Madikaba et Barou Koulibaly concernés

La récupération des domaines et biens de l’Etat, une opération qui fait grincer des dents à Siguiri, viserait plusieurs personnalités dont d’anciens ministres, tel est le constat fait sur place par votre quotidien électronique guinéenews ce vendredi 6 mai.

En effet, l’annonce a été faite par Yaya Camara le directeur préfectoral de l’Habitat, lors d’un point de presse, faisant cas du début d’identification et de récupération des domaines de l’Etat.

« Nous avons travaillé à l’aide des documents comme le plan d’ensemble de la commune urbaine de Siguiri signé en 1985, le prévoit, et de certains dossiers signés en 1966, par Feu Ismaël Touré et le recensement du patrimoine bâti en 2009 et en 2003. Nous n’allons pas reculer. Il y a des quartiers qui sont largement concernés et certains ne le sont pas. Donc, avant de commencer l’identification, nous avons voulu passer d’abord par l’information », a indiqué Yaya Camara.

Dans les déclarations, nous avons compris que plusieurs personnalités seraient touchées par cette opération, à savoir: le complexe hôtelier et l’école Djoma appartenant à l’ex ministre des Finances Madikaba Camara, l’immeuble du richissime homme d’affaires Barou Koulibaly. Mais aussi le siège de la Banque ECOBANK, ancienne propriété de l’agrima, vendu par Jean-Marc Telliano, pour 400 millions de fg, diton, alors qu’il était ministre de l’Agriculture. Chose qu’il faudra d’ailleurs tirer au clair.

A rappeler que c’est cette opération d’identification qui permettra à la commission de marquer les bâtiments concernés.

Par ailleurs, le déguerpissement des emprises a déjà été lancé par le préfet Siguiri Colonel Douramoudou Keita.