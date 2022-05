Rapport final des Assises : plus de 85 mille Guinéens touchés

Les membres du Comité national des Assises (CNA) et des représentants de toutes les préfectures du pays ont validé, le 12 mai 2022, le rapport final des Assises nationales. Des travaux de 45 jours ont permis au CNA de toucher 86 249 citoyens.

Selon Dr Makalé Traoré, Porte-parole du Comité national des Assises, cet travail a été fait de façon méthodologique:

« Nous venons de clôturer les travaux des Assises nationales, journées vérité et pardon. Cet événement est extrêmement important. Il nous a mobilisés, engagés et pendant 45 jours on a travaillé d’arrache-pied, à l’issue d’écoutes dans les forums, les focus groupes, pour transmettre les préoccupations des Guinéens en termes de violation des droits humains. Ce travail a été fait de façon méthodologique en privilégiant l’inclusivité et la participation. Ces assises sont une réussite. Elles ont pu mobiliser avec la participation de 86 249 personnes enregistrées en Guinée et à l’extérieur dans nos ambassades. Nous avons écouté les témoignages, les récits de 4 796 déclarations. C’est dire qu’il était important de participer aux assises historiques dans la mesure où il nous était demandé de déclarer officiellement ce dont nous avons été témoins et nous avons souffert dans notre pays qui connaît une histoire très mouvementée. Ce, avec des hauts et des bas en des moments de réjouissance et des douleurs. Le fait de les consigner à l’attention du colonel Mamadi Doumbouya, c’est une interpellation au niveau national pour que des mesures soient prises».