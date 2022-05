Quel système politique pour la Guinée : 77% choisissent le bipartisme (Rapport CNT)

Dans le cadre des consultations nationales auprès des populations guinéennes, le Conseil national de la Transition (CNT) a recueilli les avis de 25 mille citoyens dans les 33 préfectures et les 6 communes de Conakry. Pour faire ce travail, le CNT a élaboré 8 000 guides d’entretiens pour les missionnaires en vue de faire la collecte et le traitement des données sur le terrain. Selon le rapport de cette mission, les Conseillers sont revenus au Parlement avec 4 281 fiches correctement renseignées. Ce qui donne un total de réponse de 53,51%.

De nombreuses questions ont été posées aux citoyens notamment sur la réconciliation nationale, l’organisation des élections, le type de régime politique. Et la question de la réconciliation nationale intéresse beaucoup les Guinéens, puisque 93% des répondants affirment avoir parlé de ce sujet à son entourage et 87% confient être à l’aise à parler de ce sujet à quelqu’un qui n’est pas de leur ethnie, ne partage pas avec eux ni la religion ni un bord politique.

Mais pour une réconciliation nationale réussie, ils estiment qu’il faut qu’il y ait justice, souligne le CNT dans son rapport: « Les citoyens pensent que la justice, par la réconciliation nationale, favorise la création d’un cadre de dialogue et d’expression pour les citoyens ou entités qui se sentent victimes d’évènements douloureux. Elle leur offre la possibilité de s’exprimer sans filtre et en toute sincérité sur les violations subies. La justice, dans la démarche de la réconciliation, permet également la manifestation de la vérité, le pardon et éventuellement la réparation morale ou matérielle. Les révélations de certaines vérités portant sur les crimes, violations de droits ou problèmes sociaux et leur reconnaissance par leurs auteurs peuvent constituer en soi des éléments conduisant au pardon.

La Guinée, depuis l’instauration de la IIe République par le feu Président Lansana Conté, connaît un régime présidentiel fort. Une situation que les Guinéens voudraient changer désormais.

« Certains citoyens rencontrés fustigent le régime présidentiel qui, au lieu de garantir l’équilibre des pouvoirs, est caractérisé par l’hégémonie du Président de la République investi d’importantes attributions constitutionnelles. Ils ont également considéré le régime présidentiel comme un régime de dépendance et d’inféodation des autres institutions vis-à-vis de l’exécutif. Le régime présidentiel est aussi pour eux un régime de politisation à outrance des institutions et de l’Administration publique », explique-t-on dans le rapport.

Les missionnaires du CNT indiquent que si le régime présidentiel a des conséquences négatives sur l’administration, d’autres trouvent le contraire: » D’autres louent les mérites du régime présidentiel qu’ils estiment se caractériser par sa stabilité. C’est aussi un régime dans lequel un exécutif fort est incarné par le Président de la République, ce qui devrait normalement permettre d’assurer la stabilité du pays. »

S’agissant du système politique qu’il faut adopter pour la Guinée, la majorité (77%) optent pour le bipartisme. Ils motivent leur choix par le fait que « cela contribuerait à réduire énormément l’ethnocentrisme et les clivages sociaux qui s’exacerbent durant les périodes pré et post-électorales. Selon eux, le bipartisme permettrait d’éviter l’adhésion des Guinéens aux partis politiques en ne se basant que sur l’ethnie sans tenir compte du projet de société. »

Pour le Dr Dansa Kourouma, président du CNT, cette mission est une action réussie pour son institution : « Nous avons le sentiment d’avoir accompli une action qui tenait à cœur aux populations de notre pays. Le résultat le plus important est qu’à 90% de ceux qui ont été consultés se réjouissent du fait qu’un organe législatif s’est déplacé pour les rencontrer, les écouter avant même de commencer son travail. Pour moi, la vraie satisfaction c’est le fait de répondre à une aspiration de nos concitoyens. »

La Guinée va-t-elle abandonner le multipartisme politique au profit du bipartisme? En tout cas, le choix du bipartisme est plusieurs fois évoqué lors l’atelier de validation du rapport final des Assises nationales ce 12 mai 2022 à Conakry.

