Prima Center offre de nouveaux services 24/24 à sa clientèle

Au-delà d’être le premier Centre Commercial Moderne en Guinée, Prima Center est aujourd’hui la destination de plusieurs familles et jeunes pour diverses raisons. Tout en tenant compte des services offerts, les citoyens s’y rendent pour du shopping, des services ou encore du loisir. Ouvert 7 jours/7, Prima Center se veut inclusif surtout en terme de clientèle.

Aujourd’hui, ce centre de négoces accueille en son sein, plus d’une soixantaine de commerces tous services confondus. Ce sont entre autres, un Bar Beer, deux glaciers, plusieurs points de restauration dont le restaurant Morgan, une salle de jeux vidéo, des banques, des agences de voyages, et un supermarché avec une superficie de 2000 m² comme surface de vente.

Prima Center offre également des services dans le domaine de la technologie, notamment la vente de téléphones de haute gamme, des ordinateurs et des jeux vidéo. Des boutiques de bazin, du prêt-à-porter et autres.

Abdoulaye Djibril Barry, le Directeur Général de SB Mobile, se réjouit des services dont son entreprise bénéficie: « nous sommes une jeune entreprise et aujourd’hui, c’est un honneur d’être basée à Prima Center. Ce centre est différent des autres points de vente en ce sens que l’accès est facile et la gestion de la clientèle est bonne. Le confort du local y est aussi « .

Dans la même logique, Ibrahima Ramadan, représentant de la marque Ganilan en Guinée, évolue depuis 2016 à Prima Center. Selon lui, « Prima Center est un meilleur choix parce-que l’endroit est propre et bien entretenu. Il y a le parking, et la sécurité« .

Après un premier objectif atteint, Michel Saadi, le Directeur Général de Prima Center Conakry, annonce la nouvelle offre avec son objectif.

« Aujourd’hui, dit-il, nous sommes à 100% de taux d’occupation donc notre premier objectif est atteint. Et maintenant, nous avons un deuxième objectif. C‘est celui de drainer plus de monde vers la restauration et les lieux de loisirs qui ouvrent désromais jusqu’à très tard parfois de minuit jusqu’à 3heures du matin. On a une clientèle du soir qui n’est pas encore familière. Ce sont des bars, des glaciers, des restaurants qui restent ouverts jusqu’à tard la nuit. Donc, l’objectif c’est non seulement de drainer le monde le matin avec des activités de services, l’après-midi avec les activités de shopping et le soir avec des activités de loisirs« .

Compte tenu du confort et de la qualité des services offerts à Prima Center, tout porte à croire que ce centre commercial soit réservé à une élite. C’est pourquoi le DG affirme le contraire : » Prima n’est pas excluant. Il est ouvert à tout le monde. On peut penser que Prima est réservé à une clientèle aisée mais ce n’est pas le cas. On n’est pas réservé à une élite ou à une catégorie socioprofessionnelle. On reçoit de tout à Prima. Donc, j’invite les gens à venir voir par eux–mêmes. On reçoit toutes sortes de personnes à Prima et chacun y trouve son compte« , rassure Michel Saadi, le Directeur général de Prima Center Conakry.

Par ailleurs, il affirme que tout le monde a une raison de venir à Prima. D’où le slogan « On se donne tous rendez-vous à Prima Center ».