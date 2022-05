Après la poursuite judiciaire annoncée l’autre semaine par le Parquet général de Conakry contre Alpha Condé et 26 autres dignitaires de son régime, le Tribunal de première instance de Dixinn a invité, cette semaine, les victimes et parents des victimes, plus généralement toute personne susceptible d’éclairer la justice, à se faire identifier.

Une invitation dont les avocats français du Front national pour la défense de la Constitution se sont fait écho. Dans un communiqué rendu public ce vendredi 13 mai, les Conseils du FNDC déclarent avoir également appris que les personnes visées par les poursuites, soit Alpha Condé et 26 responsables de son régime, avaient été interdites de sortie du territoire.

« Les soussignés ne peuvent que réaffirmer leur souhait que la justice guinéenne fasse toute la lumière sur les exactions commises sous le pouvoir d’Alpha Condé et que l’ensemble des moyens nécessaires à cette mission lui soient donnés. Il est indispensable que les victimes soient entendues et surtout écoutées », lit-on dans le communiqué dont Guinéenews s’est procuré copie.

En outre, il y est indiqué que la coordination nationale du FNDC a déjà pris toutes les dispositions nécessaires pour encadrer et accompagner les victimes et parents des victimes dans le cadre de la

procédure judiciaire, en rapport avec le collectif des avocats du Front

« Les soussignés, aux côtés du FNDC, resteront pleinement attentifs au déroulement des investigations, dans le respect des droits de l’ensemble des parties prenantes et pour garantir la manifestation de la vérité », concluent William Bourdon et Vincent Brengarth.