Médias : la HAC présente le code de bonne conduite aux journalistes

La Haute Autorité de la Communication (HAC) avec l’appui du Programme des Nations-Unies pour le Développement (PNUD) et Search For Common Ground a procédé, ce 11 mai 2022, à la présentation et à la vulgarisation du Code de bonne de conduite des médias en République de Guinée. La cérémonie s’est déroulée au chapiteau du palais du peuple en présence du représentant résident du PNUD, Luc Grégoire, de la ministre de l’Information et de la Communication, Rose Pola Pricemou, du président de la HAC, Boubacar Yacine Diallo, de Bienvenu Lamah et de Charles Alphonse Wright, respectivement du Haut Commandement de la gendarmerie et de la Justice militaire et Procureur général de la République, des commissaires de la HAC, et des représentants des associations de presse.

A cette occasion, M. Luc Grégoire a félicité le président de la HAC pour “son souci de la promotion des médias” en Guinée avant de se réjouir de la tenue de ces journées de réflexion. Il a aussi salué les associations de presse pour leurs rôles dans la recherche de la bonne information et qui aident à comprendre les politiques publiques, les enjeux sociétaux et environnementaux.

Pour lui, la liberté d’expression doit reposer sur des “valeurs cardinales de la profession. La presse s’acquitte d’un devoir , celui d’informer la population. Nous saluons également la rédaction de ce code de bonne conduite -qui est désormais un référentiel pour les journalistes -. Le PNUD s’engage à accompagner la HAC et je réitère le plein soutien du PNUD à la HAC”.

Pour sa part, la ministre de l’Information et de la Communication, Rose Pola Pricemou, a également félicité la HAC pour “cette réussite”. “Nous allons avoir désormais un cadre pour exercer, nous allons avoir un référentiel pour pouvoir produire nos résultats. Nous avons une responsabilité sociale pour une Guinée unie et prospère. Et pour cela, désormais vous avez un référentiel, vous avez un guide qui pourra nous permettre d’exercer en toute conformité selon les règles de l’art, notre métier. Je vous (associations de presse) invite à aider davantage à vulgariser ce code de bonne conduite”, a-t-elle déclaré.

Enfin, le président de la HAC, après avoir remercié tous ceux qui ont contribué à l’élaboration de ce code de bonne conduite, a précisé qu’il n’est pas celui de son institution mais “des journalistes eux-mêmes. Ils ont pris la grande responsabilité de redéfinir à la fois leur devoir et droit en matière de collecte, de traitement et de diffusion de l’information. Ils ont également participé à l’élaboration de ce code, compte tenu des meilleures pratiques en usage dans sous la région. Ce qui signifie qu’ils ont collecté, analysé et ils en ont tiré profit”.

Poursuivant, Boubacar Yacine Diallo a dit que « le code qui vous sera présenté, est le fruit de ces recherches et des expériences relevées de la pratique de la profession dans notre pays. Ce code de bonne conduite sera donc celui du journaliste guinéen et de tous les journalistes qui exercent en République de Guinée.»