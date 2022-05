Macenta : la pisciculture, l’autre secteur très développé dans la préfecture

A Macenta, le 25 mai, le Premier ministre Mohamed Béavogui et plusieurs membres de son Gouvernement ont visité certaines réalisations en faveur des populations locales. Il s’agit notamment de l’Ecole nationale d’agriculture et d’élevage, et des étangs piscicoles.

Devant les citoyens de Macenta réunis à la Maison des Jeunes, la ministre de la Pêche et de l’Economie maritime, Charlotte Daffé, a fait savoir que l’une des priorités des autorités de la Transition c’est la sécurité alimentaire des Guinéens. Et pour y arriver, il faut compter sur la production locale. D’où les nombreuses initiatives pour la formation des jeunes dans différents secteurs d’activités.

« L’une des priorités du président de la Transition et de son Premier ministre, c’est d’assurer la sécurité alimentaire. Et là moi j’interviens. Nous sommes là pour vous aider à faire du poisson ici. Ça se fait déjà. Il y a beaucoup d’étangs dans différentes localités. C’est pour aider à développer la pisciculture entrepreneuriale. C’est pourquoi je suis là avec mon collègue, le ministre de l’Enseignement technique, pour vous accompagner afin d’éviter tout temps d’acheter du poisson congelé, mais du poisson bio bien pour la santé et très nourrissant », a-t-elle souligné.

Après la visite de l’étang piscicole de Boussédou, situé dans la sous-préfecture de Sérédou, Charlotte Daffé estime qu’il faut intensifier la pisciculture dans les autres régions du pays pour permettre aux populations d’avoir du poisson de bonne qualité : « Je me rends compte que la Guinée a énormément des choses qu’on peut exploiter. Mon ambition aujourd’hui c’est comment intensifier la pisciculture, parce que la nature nous a tout donné. Maintenant il nous faut mettre les bouchées doubles pour trouver tout ce qu’il faut pour élever rapidement les poissons pour intensifier la pisciculture. C’est très développé ici, mais voir comment le mettre dans les autres régions du pays. »

Déjà, l’étang de Boussédou, géré par un groupement bien structuré, produit beaucoup de poissons, mais surtout de gros poissons. Une réussite dont se félicite aujourd’hui le pisciculteur Gavi : « Quand j’ai commencé à faire la pisciculture, certains ne me croyaient pas. Quand je travaillais, ils me disaient que c’était du faux travail. Mais j’ai pris courage. Quand j’ai appris que des ministres vont venir voir ça, j’étais très content. »

