L’innovation rend les drones plus performants en Chine

Jin Bo, journaliste au Quotidien du Peuple, partenaire de Guinéenews

Pour célébrer la Fête du travail, un spectacle de lumière majestueux par drones a été organisé au-dessus de la Cité des sciences et des technologies de la Baie de Yazhou à Sanya, dans la province insulaire de Hainan dans le sud du pays, offrant aux spectateurs une toute nouvelle expérience sensorielle. Pendant le spectacle, 500 drones ont émerveillé le public avec différentes formes, comme des agriculteurs travaillant dans les champs et des plongeurs plantant des coraux au fond de la mer.

Les drones qui ont participé au spectacle étaient pilotés par une équipe de la société EFY Intelligent Control (Tianjin) Technology Co., Ltd. basée à Tianjin. « Ces drones, qui comprennent des drones grand public et des drones destinés à la photographie aérienne, à la cartographie et à la protection des plantes, ont tous été développés de manière indépendante par notre équipe », a déclaré Qi Juntong, fondateur de la société. Des centaines de drones de différentes tailles, allant de plus d’un mètre à la taille d’une paume de main, sont exposés dans une usine de la société.

« Au lieu de développer un seul drone, mon équipe accorde plus d’attention aux technologies de contrôle autonome des essaims de drones intelligents, en particulier la cohérence du contrôle lors du vol pour éviter les collisions de drones ayant des trajectoires différentes, » a expliqué Qi Juntong.

Pour s’assurer que les drones volent de façon coordonnée sans interférer les uns avec les autres, Qi Juntong et son équipe ont construit un système de test de vol complet et intelligent pour les drones après avoir surmonté un grand nombre de difficultés technologiques. Le système a réussi à limiter l’erreur dans le contrôle de l’essaim de drones à quelques centimètres.

« Nous nous sommes efforcés de réaliser des percées dans les technologies de contrôle autonome des essaims de drones intelligents, qui sont largement utilisés dans des domaines tels que les patrouilles, la sécurité, la logistique et le transport », a déclaré Qi Juntong.

L’été dernier, l’équipe d’EFY a été championne dans une épreuve individuelle d’une compétition de haut niveau de systèmes d’essaims de drones. Selon le chef de l’équipe, pour qu’un essaim de drones remporte la compétition, il doit être capable de voler, d’identifier et de localiser plusieurs véhicules en mouvement, et de les suivre à courte distance en fonction du chiffre changeant sur le véhicule de façon autonome.

Comme l’équipe a ajouté un réseau ad hoc de drones (FANET), les drones peuvent communiquer entre eux. En utilisant des caméras, des algorithmes d’intelligence artificielle et des algorithmes de prise de décision intelligente, l’équipe a permis à son essaim de drones de réaliser un suivi régulier des véhicules sur l’ensemble du processus.

« Les résultats de la recherche scientifique doivent être testés sur le marché. S’ils ne sont pas bien accueillis par le marché, il sera difficile de commercialiser les résultats de l’innovation », a déclaré Qi Juntong. Il a fondé EFY en 2015 pour utiliser les technologies dans les domaines commerciaux comme le spectacle par l’essaim de drones parce que c’est l’un des moyens les plus directs pour que le grand public puisse comprendre l’application des technologies de contrôle de l’essaim de drones.

Le spectacle par des essaims de drones est également la première étape vers des applications complexes des technologies de contrôle des essaims de drones. L’année dernière, EFY a organisé 277 spectacles de drones, avec 168 730 décollages et atterrissages réussis.

La société a déposé 257 demandes de brevets liés aux drones. « Notre entreprise a fabriqué environ 10 000 drones de différents types en 2021, multipliant par quatre notre revenu d’exploitation global par rapport à l’année précédente, » a déclaré Guo Jing, directeur général adjoint de l’entreprise.

« Nous avons la chance de vivre dans la meilleure des époques », a déclaré Qi Juntong, expliquant que les gouvernements à tous les niveaux ont priorisé le développement innovant, ce qui a permis à l’entreprise de se concentrer sur les percées technologiques pour conquérir le marché et grandir rapidement.

Au début de la création d’EFY, elle devait partager un bureau avec une autre entreprise. Aujourd’hui, EFY a emménagé dans ses nouveaux locaux d’une superficie de plus de 10 000 mètres carrés et est devenue une entreprise de haute technologie de niveau national. Je ne m’attendait pas à un développement si rapide de notre entreprise, a ajouté Qi Juntong.

EFY est situé au parc scientifique de Tianjin Binhai-Zhongguancun, qui accueillait autrefois principalement des industries, notamment l’industrie chimique. Aujourd’hui, le parc scientifique abrite plus de 40 entreprises dans l’industrie des drones et d’autres industries des équipements intelligents. Le parc s’est transformé en parc industriel pour les équipements intelligents sans pilote.

« Le parc scientifique est entré dans la version 3.0 de son développement, passant de la simple offre d’espaces de bureaux à la fourniture des services, puis au développement d’un écosystème d’innovation », a déclaré un cadre du parc scientifique.