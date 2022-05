Liberté de la presse : voici le message du représentant du SNU en Guinée

La Guinée à l’instar des autres pays du monde a célébré ce mercredi 4 mai la journée internationale de la presse sous le thème : “le journalisme sous l’emprise du numérique’’. Placée sous la présidence du Premier ministre, la cérémonie commémorative s’est déroulée au palais du peuple de Conakry.

Dans son discours de circonstance, le Coordinateur résident du Système des Nations-Unies en Guinée, Dr Vincent Martin a rappelé que la journée mondiale de la liberté de la presse a été proclamée par l’Assemblée Générale des Nations Unies en 1993, et est célébrée tous les ans par les États membres.

Dans la même logique, Dr Vincent Martin a saisi cette occasion solennelle pour partager le message du Secrétaire Général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, prononcé le 03 mai 2022 à l’occasion de la célébration de la Journée Mondiale de la Liberté de la Presse : « en cette Journée mondiale de la liberté de la presse, nous mettons en avant le travail essentiel des journalistes et des autres professionnels des médias qui œuvrent à la transparence et cherchent à mettre les puissants face à leurs responsabilités, souvent au prix de grands risques », a-t-il cité.

D’après Dr Vincent Martin, tout au long de la pandémie de COVID-19, de nombreux professionnels des médias ont été en première ligne, rendant compte de la situation de façon précise en s’appuyant sur la science pour informer les décideurs et sauver des vies. Parallèlement, les journalistes qui traitent les questions liées au climat, à la biodiversité et à la pollution ont réussi à appeler l’attention du monde entier sur cette triple crise planétaire.

«Mais les menaces contre la liberté des journalistes et des professionnels des médias s’intensifient de jour en jour. Quel que soit le domaine de la santé mondiale, crise climatique, corruption ou atteintes aux droits humains, on politise toujours plus le travail de ces hommes et de ces femmes et on les presse de garder le silence de toutes parts. Le numérique a démocratisé l’accès à l’information. Mais il a également fait naître des défis de taille», a-t-il indiqué.

Dans la même logique, il a affirmé que les professionnels des médias travaillant dans les zones de guerre sont menacés non seulement par les bombes et les balles, mais aussi par les armes de la falsification et de la désinformation qui accompagnent la guerre moderne. Ils peuvent être pris pour cible en tant qu’ennemis, accusés d’espionnage, détenus ou tués, simplement pour avoir fait leur travail.

D’après Dr Vincent Martin, sans liberté de la presse, il n’y a pas de véritables sociétés démocratiques. Sans liberté de la presse, il n’y a pas de liberté. «L’ONU œuvre en faveur des journalistes et des professionnels des médias partout dans le monde. Il y a 10 ans, nous avons établi un plan d’action sur la sécurité des journalistes, afin de protéger les professionnels des médias et de mettre fin à l’impunité pour les crimes dont ils sont victimes. En cette Journée mondiale de la liberté de la presse, nous rendons hommage au travail essentiel des médias, qui confrontent le pouvoir à la vérité, dénoncent les mensonges et construisent des institutions et des sociétés fortes et résilientes», a-t-il fait savoir.

Poursuivant, il a souligné qu’en République, le Système des Nations Unies en étroite collaboration avec le gouvernement, notamment le ministère de l’Information et de la Communication, avec lequel ils ont signé une convention de partenariat qui contribue substantiellement aux efforts visant à renforcer les capacités nationales en communication et créer un meilleur cadre garantissant la liberté de la presse.

«C’est un effort continu qui répond aux orientations de l’ONU qui invite les équipes pays, à s’engager pour le renforcement de la mise en œuvre du Plan d’action des Nations Unies sur la sécurité des journalistes et la question de l’impunité. C’est pourquoi, il est encourageant de constater que le classement de la Guinée sur la liberté de la presse s’améliore, passant de la 109ème à la 84ème place, selon le dernier rapport 2021 de reporters sans frontières (RSF) qui vient de sortir», a-t-il fait remarquer.