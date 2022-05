Le Dg de la CNPS toujours à la DCI-GN : que lui reproche-t-on? 

Nommé en décembre 2021, l’ancien directeur préfectoral de santé de Dubréka, devenu directeur général de la Caisse nationale de la prévoyance sociale (CNPS) des Agents de l’Etat est dans de sales draps. Depuis plusieurs jours, il était sous le feu des questions de enquêteurs de la Direction centrale des investigations judicaires de la gendarmerie nationale, a appris notre rédaction.

Médecin de formation, Dr Fodé Cissé est nommé par les nouvelles autorités pour la gestion des pensions des personnes de troisième âge. Sous-tutelle du ministère du Travail et de la Fonction Publique, les pensions en Guinée sont cogérées avec le ministère du Budget et de l’Economie et des Finances.

Selon une source proche du dossier ayant requis le sceau de l’anonymat- dès le départ, Dr Cissé aurait choisi de travailler avec une équipe parallèle notamment des cabinets privés en mettant de côté les techniciens maison de la CNPS.

A en croire notre source, en seulement quatre (4) mois de gestion, l’ancien directeur préfectoral de la santé de Dubréka, aurait recruté neufs de ses proches à travers des contrats à durée indéterminés en faisant croire aux collaborateurs de la Direction et au Conseil d’Administration que ce sont des recommandés du Colonel Doumbouya. Tout ceci, a-t-elle dénoncé, sans respecter les formes de recrutement dans les EPA. Or, dans ces institutions, il est prévu de tenir compte des dépenses de prévision.

Mais, malheur lui arrive à l’occasion de la paie de la pension au compte du mois de mars 2022 effectuée ce mois d’avril. A cette occasion, nous confie notre source, il aurait transféré à N’Zérékoré 1 178 titres de pensions venant de toutes les préfectures et les cinq(5) communes de Conakry.

Dans le but de tromper la vigilance des familles de pensionnés décédés, Dr Fodé Cissé aurait annoncé avoir bloqué les 1178 titres. Cependant, ces titres de pensions auraient été transférés à N’Zérékoré afin de remettre le montant global à un de ses proches parents qui y vit actuellement. Or, on estime ces titres transférés à N’Zérékoré à plus d’un milliard deux cent millions de francs guinéens, nous confie notre interlocuteur. Mais, par méconnaissance, accuse-t-on, Dr Cissé ne s’est pas rendu compte que les Directions du Budget, du Système Information, suit de près toute modification du fichier.

Puisqu’habituellement, la Direction Générale de la CNPSAE, donne une période moratoire de trois (3) à six (6) mois à des différentes familles pour permettre aux veuves ou veufs de préparer les dossiers de réversion.

Il se dit que pendant la paie de février 2022, effectuée en mars 2022, le directeur a ordonné aux trente-neuf chefs d’Agence de lui verser les montants des cas de décès. Certains auraient répondu à sa demande en lui envoyant l’argent et d’autres n’ont pas fait. C’est le cas d’un des chefs d’agence d’une des communes de Conakry qui nous a dit ceci au téléphone : “je ne sais pas pourquoi il m’a limogé. Moi, je pense que c’est l’administration”.

A la Caisse nationale de la prévoyance sociale des Agents de l’Etat, on reproche au Directeur d’avoir acheté en quatre(4) mois seulement d’exercice, une Toyota Land Cruiser à hauteur de huit cent millions GNF.

Par ailleurs, aux dernières, Guineenews a appris des mêmes sources ce mardi 4 mai, que le dossier de Dr Fodé est toujours à la Direction des investigations judiciaires de la gendarmerie nationale (DCIJ-Gn).

Pour corroborer nos informations, nous avons appelé et laissé un message à Docteur Fodé Cissé sans suite.