Labé : le Premier ministre lance le projet d’autonomisation des femmes et dividende démographique au Sahel (SWEDD) Guinée

Dans le cadre de l’amélioration du niveau d’autonomisation des femmes, des adolescentes et des jeunes filles en vue d’accroître leur accès aux services sociaux de base de meilleure qualité et de promouvoir l’équité et le genre en Guinée, le Premier ministre Mohamed Béavogui a lancé le vendredi 20 mai à Labé, le projet régional d’autonomisation des femmes et dividende démographique (SWEDD). Un programme initié il y a quelques années par des pays d’Afrique de l’ouest et du centre grâce à un financement de la Banque Mondiale et au soutien technique conjoint de l’UNFPA et de l’OAS. Son lancement a donné lieu à de grandioses cérémonies auxquelles ont pris part les ministres guinéens de l’Economie et de la Santé, des Représentants résidants de la Banque Mondiale, de l’UNFPA et de l’OAS, des gouverneurs des régions de Kankan et Faranah ainsi que des autorités locales de Labé.

Après le discours de bienvenue du gouverneur de Labé, le colonel Robert Soumah à ses hôtes de marque, l’honneur est revenu respectivement à Mme. Camara, Aminatou Barry, en tant que femme model et Kadiatou Konaté, directrice exécutive du club des jeunes filles leaders de Guinée, de partager avec le public leurs expériences.

Tout en rappelant la persistance du phénomène des mutilations génitales féminines (MGF) et de ses méfaits en Guinée, Mme. Camara a mis un accent sur la vocation du projet SWEDD

Initié par les gouvernements de certains pays de la sous-région dont la Guinée et financé par la Banque Mondiale, le projet SWEDD vise, a-t-elle confié, à ‘’améliorer le niveau d’autonomisation et d’épanouissement des femmes, des adolescentes et des jeunes filles en vue d’accroître leur accès aux services sociaux de base et à promouvoir l’équité et l’égalité du genre dans les régions concernées.’’

Pour sa part, Olga Sankara, la Représentante de l’UNFPA en Guinée, a transmis le message de sa Directrice régionale de l’institution. « C’est un grand honneur pour moi de vous transmettre en cette cérémonie historique, le message d’espoir et d’encouragement de madame Argentina Makavel Toussaint, directrice régionale de l’UNFPA pour L’Afrique de l’ouest et du centre. Des contraintes d’agenda ne l’ont pas permis d’être présente à cette importante cérémonie qui consacre l’entrée de la Guinée dans les pays engagés dans la mise en œuvre de l’initiative d’intégration régionale qui est le projet d’autonomisation des femmes et dividende démographique SWEDD » a-t-elle déclaré.

De son côté, le Représentant de la Banque Mondiale, Nestor Koffi, est revenu sur son histoire singulière qui se confond à bien d’égards à celle de la mise en œuvre du projet SWEDD en Afrique de l’ouest.

« La Banque Mondiale est vraiment heureuse de prendre part à cette cérémonie de lancement du programme régional de SWEDD en République de Guinée. Je dirais que de mon histoire personnelle… En 2015, j’étais dans les mêmes fonctions au Niger et nous avons eu le privilège de recevoir le Secrétaire général des Nations Unies Banki Moon, le président de la Banque Mondiale bien entendu accompagné des autres présidents d’institutions comme la BAD. Et, en son temps, il était question de lancer un appel pour le Sahel qui a été porté par le président Mahamadou Issouffou du Niger. Il s’agissait simplement de faire en sorte que l’Afrique par le leadership le plus élevé affirme son engagement à considérer la question démographique non pas comme une fatalité mais comme un atout. A l’issue donc de cet appel du Sahel, notre institution, la Banque Mondiale, en partenariat avec l’UNFPA et d’autres institutions, nous avons monté ce programme et comme concours de circonstance, je me retrouve dans les mêmes fonctions aujourd’hui pour lancer justement le SWEDD en Guinée », a-t-il rappelé.

Le Premier ministre, Mohamed Beavogui, avant de procéder au lancement du projet SWEDD Guinée, a parlé de l’objectif dudit projet tout en soulignant qu’il est une expression de l’engagement des États Africains à investir dans le capital humain de leur pays et dans des partenariats stratégiques qui renforcent l’autonomie des filles et femmes.

« Nous voici à la cérémonie de lancement officiel du projet autonomisation des femmes et dividende démographique au Sahel. Ce projet sera mis en œuvre dans le cadre de l’amélioration des conditions de vie des femmes et des adolescentes en Guinée. L’objectif du projet est de leur permettre d’accéder plus facilement aux services de santé productive, infantile et maternel de qualité et d’améliorer leurs conditions de vie. La Guinée est engagée dans la capitalisation du dividende démographique et le gouvernement place le développement du capital humain au cœur des politiques publiques. C’est logiquement que notre pays a été sélectionné pour la deuxième phase du projet autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel financé par la Banque Mondiale que je remercie vivement. Le projet SWEDD est une expression de l’engagement des États Africains à investir dans le capital humain de leur pays et dans des partenariats stratégiques qui renforcent l’autonomie des filles et femmes. J’espère que le projet sera en mesure d’indiquer des pistes de solutions pertinentes et consensuelles à suivre et que ces pistes seront porteuses de politiques durables en matière de prise en compte du genre dans la gestion des questions de développement… Je lance un appel à tous, partenaires au développement, acteurs chargés de la mise en œuvre du projet de rester mobilisés pour assurer le succès de ces activités. C’est sur cette attente, que je déclare lancé, le projet d’autonomisation et de dividende démographique au Sahel (SWEDD) en Guinée », a déclaré en substance le Premier ministre Mohamed Béavogui.

Une visite symbolique de terrain auprès des groupements féminins par la délégation du Premier ministre et des partenaires au développement de la Guinée, a mis fin à cet événement.