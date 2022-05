Kindia : Orange-Guinée lance le projet Prix Orange pour l’entrepreneur social en Afrique et au Moyen Orient

Une délégation de Orange Guinée était à l’Université de Kindia pour lancer le Projet dénommé Prix Orange pour l’entrepreneur social en Afrique et au Moyen Orient. La compagnie de téléphonie vise à être cette entreprise qui accompagne les projets de toutes les couches socio-professionnelles .

A cet effet, les responsables de l’Université de Kindia et les étudiants ont assisté à la cérémonie de lancement qui vise à récompenser les porteurs de projets afin de réaliser leur rêve.

Sékou Kéita, le directeur de la Communication institutionnelle et relations extérieures à Orange-Guinée revient sur les différents aspects du projet. “Orange étant une entreprise auprès de la population, a eu un concept depuis sept ans. Nous sommes au lancement d’une édition du POESAME. Entendez le Prix Orange Entreprenariat en Afrique et en Moyen Orient pour 2022, orange au cœur des universités. Ce concert s’intéresse aux salariés, aux enseignants, et aux entrepreneurs.

Pour les étudiants, nous avons décidé de venir auprès d’eux, leur expliquer le concept POESAME. Comment postuler ou être candidat ? quels sont les prix et les récompenses qu’on peut avoir étant lauréat. Donc, voici la raison de notre déplacement à l’université de Kindia aujourd’hui auprès des autorités à tous les niveaux”, a-t-il expliqué.

Pour le Recteur de l’université de Kindia, Pr Daniel Lamah, ce projet est une innovation. “Ce projet est très innovant. Je pense être boosté. Nous avons déjà eu une première rencontre pendant laquelle nous avions mobilisé nos étudiants pour participer à la séance de ce programme. Aujourd’hui, si cette mission tient à être sur le terrain pour parler de vive voix avec beaucoup d’autres aspects. C’est un projet boosté parce que nous avions un entretien avec la mission. Avant d’être dans la salle, il y a plusieurs opportunités d’accompagnement de partenariat institutionnel de professionnalisation de programme.

La communication a été très claire, très importante et en plus nous sommes satisfaits. C’est un processus qui commence que nous devons davantage matérialiser à travers nos actions. C’est une nouvelle approche par les projets”, a réitéré le Recteur.

Diallo Ibrahima Sory, étudiant en Licence 2, se dit être très satisfait d’avoir participé à cette rencontre qui constitue une opportunité pour eux. “Je suis vraiment content pour cette belle initiative d’Orange Guinée à travers son département de communication pour ce projet. Il faut rappeler que l‘Etat ne peut pas employer tout le monde. Si nous avons la chance de postuler et d’être retenu, c’est un ouf de soulagement. Cela nous permettra de créer notre propre entreprise pour booster les compétences. À travers de telles initiatives, nous pouvons nous en sortir avec nos petits projets”, a-t-il souligné.

Il faut rappeler que ce concours initié pour cette année 2022 vise à aider ceux qui portent un projet à caractère numérique, social, économique et environnemental. Cinq porteurs de projets seront accompagnés et financés pour cette première phase. A noter que d’autres universités seront touchées par cette initiative.