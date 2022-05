Kamsar : un vaste réseau de pseudo-agents de commerce en ligne démantelé

Un présumé réseau d’arnaqueurs a été démantelé par une équipe mixte de la gendarmerie et de la police le jeudi. Ce coup de filet est consécutif à une descente musclée des forces de sécurité à Kayenguissa, un quartier de Kamsar.

Il a permis l’arrestation de 60 jeunes qui feraient partie d’une présumée appelée le ‘’réseau d’emploi des jeunes’’ dans les compagnies minières.

Ces jeunes ont été déférés dans l’après-midi du vendredi à Boké pour être présentés au parquet du Tribunal de première instance de Boké.

D’après les informations reçues de la gendarmerie et de la police de Kamsar, ces jeunes qui sont interpellés, opéraient à Kamsar depuis deux ans. Et, ils se font passer pour des agents d’entreprise de commerce en ligne pour réclamer des millions de francs guinéens aux pauvres citoyens en leur promettant des emplois dans les sociétés minières à Kamsar et dans autres localités du pays.