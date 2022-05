Justice : que reproche-t-on réellement à Kassory et consorts?

« Enrichissement illicite, détournement de deniers publics, blanchiment d’argent, vol, corruption »…Voilà entre autre les chefs d’accusations qui ont conduit l’ancien Premier ministre, « président du Conseil provisoire » du RPG Arc-en-ciel et compagnie à la Maison Centrale de Conakry, depuis le 6 avril dernier. Il est reproché à Ibrahima Kassory Fofana de détournement et de corruption portants sur plusieurs sommes d’argent durant son séjour à la Primature. I

nterpelé et interrogé à ce sujet, l’ancien Premier ministre n’ayant pas été convainquant dans les locaux de la direction des services d’investigations de la gendarmerie et au niveau de la CRIEF, il a été transféré à la Maison Centrale. Seulement voilà. Depuis son incarcération, les voix s’élèvent pour demander ce que reproche-t-on à Kassory concrètement. Sur quel dossier précis, l’ancien Premier ministre a été « mouillé » ? Combien de sommes d’argent a-t-on trouvé sur ses comptes bancaires ? Combien de biens immobiliers et de sociétés lui appartenant, ont-ils été répertoriés à travers le pays?

Pour en savoir plus sur le cas Kassory, qui est du reste, l’un des plus grands dossiers de ces deux dernières décennies (puisque jamais dans l’histoire de la Guinée, un ancien Premier ministre et la moitié de ses membres du gouvernement n’ont été objet d’une interpellation quelconque suivie de la prison), nous nous sommes rendus sur le terrain, plus particulièrement auprès des services d’investigations et d’enquêtes qui ont en charge le dossier. De ce côté malheureusement, aucune information n’a filtré. Secret d’instruction judiciaire oblige. Seulement avec persévérance et insistance, nous avons pu tirer quelques informations ayant trait à la cause de l’arrestation de l’ancien Premier ministre.

Rencontré dans les couloirs de la Cour d’Appel de Conakry, un magistrat qui a bien voulu garder l’anonymat, nous apprend qu’« il y a longtemps, que Kassory Fofana jouait avec la prison en narguant la justice. En tant que ministre des l’Economie et des Finances (1996-1999), il a échappé à la justice sur les dossiers de la vente des timbres fiscaux au niveau du Trésor Public et le scandale financier qui a eu lieu dans les services des impôts en 1998-1999. C’est un homme rusé. Rappelez-vous de l’une de ses interventions sur la télévision nationale, lors des présidentielles de 2010 ? Quand il se vantait d’être un homme d’affaires riches qui évoluait dans la pêche dans l’anonymat. Et puis, ce monsieur aurait eu des problèmes en entrant aux Etats-Unis d’Amériques. On aurait trouvé une forte somme d’argent sur lui à l’aéroport…Voilà d’ailleurs pourquoi, on n’a pas compris l’empressement de l’Ambassadeur américain autrefois à la Maison Centrale, quand on a enfin mis le grappin sur cet ancien Premier ministre rusé », s’étonne le magistrat, qui lui aussi gère le dossier des hauts cadres mis aux arrêts. Mais doit-on aujourd’hui arrêter Kassory pour des vieux dossiers qui frisent des rumeurs ?

« Non. Ce n’est pas pour ces faits antérieurs qu’il est présentement en prison», dit-il avant de continuer. « Depuis son retour aux affaires sous le régimes d’Alpha Condé, il s’est illustré comme il savait bien le faire. Etre acteur, sans être vu. Selon les enquêtes en notre possession, l’ancien Premier ministre est détenteur de plusieurs agences de transactions d’argent, de pierres précieuses, de vrais nids du blanchiment d’argent. Renseignez-vous du côté de la cité Diamond Plazza à Kipé. Vous êtes des journalistes, renseignez-vous ! Même à Kaloum vers la Clinique Pasteur, il a un grand magasin qui sert de relais aux truands du blanchiment d’argent. Ce magasin est géré par une dame qu’il a spécialement fait venir de la France. Son homme de main, un certain OC qui réside en France est chargé de toutes les transactions. Ce monsieur à tout faire de Kassory se promène à Conakry avec des espèces sans se référer aux banques. Tout se fait sans trace. Et que dire de ses entreprises de prestation dans la région de Boké. Des sociétés minières où il est actionnaire. Renseignez-vous vers Fria ! Kassory n’est pas non plus loin d’une grosse entreprise (SINTA) qui sert d’intermédiaire entre Russal et ses travailleurs). Cette entreprise qui fait la misère des travailleurs de Russal à Fria. Allez-y à Fria vous saurez de quoi je parle ! Ce monsieur, a fait pire que ceux qui ont des immeubles ou des comptes dans les banques. Fouillez ! La mise en place des micro finances comme MABRI, ANIES…Sont entre autres des caisses à sous de l’ancien Premier ministre. Et en plus, on ne connait pas encore ses avoirs à l’étranger ! Donc au lieu de chercher vaille que vaille ce qu’on lui reproche, renseignez-vous de ce côté ! Je crois qu’il faut laisser la justice faire son travail. Personne n’est au-dessus de la loi », tranche court notre interlocuteur.

Dr Mohamed Diané, l’air innocent….

Tous les visiteurs qui ont été à la Maison Centrale ces temps-ci sont unanimes. Le plus calme, maladif avec un air innocent, reste l’ancien ministre de la Défense, le tout puissant ex directeur des affaires présidentielles, Mohamed Diané, fidèle compagnon du Pr Alpha Condé. Que lui reproche-t-on à cet homme d’Etat?

A son sujet, le magistrat reste avare en commentaire sous prétexte que tous les Guinéens sont sensés connaitre la vitesse éclaire avec laquelle, l’ancien directeur administratif du RPG s’est enrichi. Comme quoi, l’homme a profité de sa position privilégiée pour se hisser au sommet de haute bourgeoisie. « Vous savez comme moi, qui était Dr Mohamed Diané logé dans la boue, à l’entrée du quartier SIG Madina ! Allez voir aujourd’hui là où il était logé à Farakönön, comme ils appellent là-bas ! C’est un imposant immeuble de 7+1 qui s’y trouve. Pour ne pas citer d’autres réalisations ici à Conakry et à Kankan chez lui. Diané s’est enrichi sauvagement en l’espace de dix ans. Les preuves sont visibles même pour le citoyen lamda…L’ancien ministre de la Défense travaillent avec des gens que nous interrogeons chaque fois que l’occasion nous est donnée. D’où provient tout cet argent qu’il a utilisé dans la construction des immeubles et des sociétés à Conakry et à Kankan ? Ce monsieur s’est enrichi illicitement. On ne finira pas de vous citer ses réalisations à travers le pays et à l’extérieur où résident ses enfants. Et s’il pense qu’il n’a rien à se reprocher, la justice nous le dira. Pour l’heure, personne n’est au-dessus de la loi », dira-t-il avant de conclure. « Tous ceux qui ont détourné le bien public, qui ont profité de leurs positions dans l’administration pour s’accaparer du bien de l’Etat, ceux qui se sont enrichis illicitement répondront de leurs actes devant la justice. Et ça ne fait que commencer », avertit l’homme de loi.

Du côté de la Maison Centrale où séjournent les anciens dignitaires du régime Alpha Condé, aucun commentaire sur la condition de vie de leur détention. Seulement on nous apprend qu’ils ont droit à des visites de leurs avocats, des parents et connaissances. Les derniers visiteurs interrogés soutiennent que les nouveaux locataires de la Maison Centrale sont sereins et attendent que justice soit rendue. Sont-ils arrêtés pour des raisons politiques comme le pensent certains militants du RPG Arc-en-ciel ?