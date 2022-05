Justice: le Parquet de Dixinn ouvre une information judiciaire contre Alpha Condé & Cie  

En application des instructions du procureur général près la Cour d’appel de Conakry, Charles Wright, le procureur de la République près le tribunal de première instance de Dixinn annonce dans un communiqué l’ouverture d’une information judiciaire contre l’ancien Président Alpha Condé et plusieurs personnalités de son régime. L’information est ouverte pour des faits présumés de meurtre, assassinat, homicide involontaire, coups et blessures, arrestation, enlèvement, séquestration, torture, destructions et dégradations de biens publics ou privés, pillage, vol, agressions sexuelles et viol commis lors du double scrutin du 22 mars 2020 et jours suivants et à l’occasion du scrutin présidentiel d’octobre de la même année.

En faisant cette annonce, le procureur de la République invite toutes personnes physiques ou morales, structures ou entités pouvant fournir éclairer les lanternes de la justice sur ces crimes et délits à se faire identifier à son parquet en vue de leur éventuelle orientation.

Le 4 mai dernier, le procureur général près la Cour d’appel de Conakry a ordonné l’ouverture d’informations judiciaire contre l’ancien Président de la Guinée, Alpha Condé et 26 personnalités de son régime accusés de crimes de sang durant son règne. Ces personnalités sont des anciens ministres dont l’ancien Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana – déjà en prison pour détournement présumé de deniers publics – et des directeurs de service.