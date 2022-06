Immersion gouvernementale à Kankan : realpolitik ou signe d’allégeance  de Taliby Dabo au CNRD 

Interrogé sur l’ambiance et l’atmosphère qui règnent actuellement dans la ville de Kankan où séjourne présentement tout le gouvernement du CNRD, Taliby Dabo, membre influent du RPG Arc-en-ciel dans la localité, apprend aux auditeurs que cette visite de travail est l’occasion de répertorier et présenter les problèmes et autres difficultés dont souffrent les populations de Nabaya. Pour Taliby Dabo, ce n’est pas une rencontre politique qui exige la mobilisation.

« Je tiens à vous dire que j’interviens ce matin sur vos antennes en tant que fils de Kankan, en tant que natif et ressortissant de Nabaya et non en tant qu’homme politique, membre du RPG Arc-en-ciel. Je pense que cette visite du Premier ministre et de ses membres du gouvernement n’est pas politique. C’est une visite de travail. Nous sommes informés de la mission et de son objectif. C’est pour connaitre, se rendre compte des réalités de la région, les répertorier et y apporter des solutions. Cela ne nécessite pas forcement une mobilisation. Ce n’est pas une visite qui a pour mission exclusivement politique. Le gouvernement, j’insiste encore, est venu identifier les différents problèmes de la région et voir comment trouver des solutions.. Les gens sont libres d’y participer et s’y exprimer. Les populations peuvent sortir si elles trouvent nécessaire de le faire »

Les Kakanais profiteront-ils du passage du gouvernement pour exprimer leurs besoins telles que l’électricité et l’eau ?

« C’est l’occasion. Nous savons que l’interconnexion a commencé a N’Zérékoré. Elle arrivera ici en Haute Guinée via Kérouané. Nous avons une centrale qui vient du Maroc mais qui est arrêtée. Nous allons profiter de la présence du ministre Abé Sylla pour poser le problème. Nous n’allons pas rester les bras croisés. On va exprimer nos besoins… On ne parlera pas de politique, de justice. La mission du gouvernement est claire. Nous allons écouter le gouvernement…. On ira pas sur le terrain politique. D’ailleurs, tout le monde sait qu’ils ne sont pas venus pour parler du RPG. …Je suis là pour les problèmes de développement »

Qu’en est-il pour la démolition des bâtiments implantés sur les emprises de la voie publique et la récupération des biens de l’Etat à Kankan?

« Nous n’avons pas de doléances particulières par rapport à cette situation. Peut-être demander à ce qu’on donne un temps à ceux qui sont installés sur les emprises de la voie… pour quitter les lieux…. »