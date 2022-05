Guinée : la fête internationale du travail célébrée en différé

Dans son discours de circonstance, le Coordinateur général du mouvement syndical guinéen et par ailleurs, secrétaire général de la Confédération National des Travailleurs de Guinée (CNTG), Amadou Diallo a rappelé que cet événement traditionnellement célébré le 1er mai de chaque année, a été différé en Guinée en raison de la juxtaposition avec l’Eid El Fitr marquant la fin du Ramadan. Pour la célébration du 1er mai, il a fait savoir qu’ils ont choisi comme thème de cette Fête « l’Unité d’Action Syndicale, facteur de consolidation des acquis pour un Mouvement Syndical Guinéen fort ». D’après Amadou Diallo, le Mouvement Syndical Guinéen a contribué à la mise en place de deux Institutions de Protection Sociale dont l’opérationnalisation incombe à la fois au gouvernement et aux travailleurs eux-mêmes. «En raison de leur utilité indéniable pour les travailleurs et retraités et à l’image des autres pays, le Mouvement Syndical Guinéen, tient à la séparation stricte de ces deux Institutions pour les rendre opérationnelles. Nous vous lançons un appel pressant pour honorer notre part de contribution», a-t-il dit. Prenant la parole, le ministre du Travail et de la Fonction Publique, Julien Yombouno a indiqué que cette journée demeure un cadre d’échange et de partage entre les partenaires sociaux pour l’amélioration de la qualité du dialogue social et de l’environnement socioéconomique. « La refondation de l’Etat amorcée par le CNRD et mise en œuvre par le gouvernement, impose dans les rapports professionnels quotidiens, la recherche du consensus ou, à défaut, le compromis en vue de créer une coexistence pacifique au niveau sectoriel et dans les entreprises», a-t-il souligné. Plus loin, le ministre Julien Yombouno a rappelé quelques résultats concrets obtenus récemment par les partenaires sociaux sous la tutelle du ministère en charge du travail. il s’agit entre autres, de la majoration des primes de transport et de logement, l’augmentation de l’allocation familiale: la régularisation du retard de paiement de quatre échelons pour tous les fonctionnaires, la régularisation de la valeur du point d’indice pour les retraités de la fonction publique, l’augmentation du SMIG, le paiement à temps des subventions des centrales syndicales. Dans la même logique, il a invité tous les acteurs du monde du travail, à tous les niveaux, à privilégier le dialogue pour des rapports professionnels saints et épanouis pour un climat social apaisé. «En cette journée commémorative du 1er mai différé pour ce jour 14 mai 2022, nous exprimons notre profonde gratitude au monde du travail, a ses pionniers qui ont marqué cette date de leurs sceaux pour la reconnaissance de la place des travailleurs dans la construction d’un monde plus juste et plus équitable», a-t-il déclaré en substance. Lire vidéo :

La fête internationale du travail a été célébrée en différé en Guinée ce samedi 14 mai au palais du peuple de Conakry. C’était sous la présidence du ministre du Travail et de la Fonction Publique, Julien Yombouno qui avait ses côtés ses collègues ministres de l’Agriculture et de l’Elévage, Mamoudou Nagnalen Barry, de la Culture et de l’Hôtellerie, Alpha Soumah et de la Promotion Féminine, de l’Enfance et des Personnes Vulnérables, Aicha Nanette Conté.