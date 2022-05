Fello Koundoua/Tougué : un accident de circulation fait plusieurs morts et des blessés 

Sur les circonstances de l’accident et les dégâts causés, le Commandant Alhassane TOURE sous-préfet de Fello Koundoua explique : « c’est arrivé au niveau d’une descente que le pneu de derrière du côté droit a creuvé et automatiquement le véhicule a dérapé. Thierno Mamadou DIALLO le chauffeur n’a pu maîtriser le camion qui a culbuté trois fois avec des personnes qui étaient sur le sable avant de tomber sur l’apprenti. Il a été écrasé sur le coup. Il a fallu qu’on fasse venir des pioches et des pelles pour creuser et le sortir avec l’amputation de certains membres. Il a été enterré sur place et le second décédé a été enterré à Fello Koundoua. 4 autres personnes qui étaient à bord du véhicule ont été victimes de blessures dont deux dans un état très graves. »

Poursuivant son intervention, notre interlocuteur précisera que c’est un jeune de 9 ans nommé Thierno Bhoye qui est sorti indemne de l’accident.

Les deux blessés graves sont transportés à l’hôpital préfectoral de Tougué grâce à l’appui des autorités administratives et sanitaires et sont en traitement, nous confie un parent des victimes. Quant aux deux ayant des blessures légères, ils sont en traitement au centre de santé de Fello Koundoua.

Dans son intervention le sous préfet de Fello Koundoua a sollicité le reprofilage de la route de Fello Koundoua et des routes secondaires qui sont dans un état de dégradation très avancé.

Cet accident vient relancer la question sur le transport mixte en Guinée qui continue d’endeuiller des familles.