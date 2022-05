Environnement : le Gouvernement recommande à chacun de planter un arbre

Le Premier ministre et quelques membres de son Gouvernement se sont rendus ce 24 mai 2022 à la Forêt du 1er mai de N’Zérékoré pour procéder au reboisement de cette forêt qui a perdu de nombreux arbres. Selon la ministre de l’Environnement et du Développement durable, Luopou Lamah, c’est une manière de demander à chaque Guinéen de planter au moins un arbre dans une localité parce que « nous devons reboiser les zones dégradées ».

« Un arbre planté par un citoyen et protégé nous aide à protéger notre environnement », souligne Luopou Lamah.

Puis, c’est au tour du Premier ministre d’insister sur la nécessité que tous les citoyens s’impliquent dans le reboisement pour le bonheur de tous. « Je crois que vous avez tous senti que nos pluies sont devenues plus rares. Nos pluies se déplacent. Nos rivières et fleuves sont devenus plus petits. Ce n’est pas bon, parce que l’eau c’est la vie et l’eau est produite grâce aux arbres. Il nous faut reboiser », invite-t-il, avant de faire savoir que la Guinée perd de nombreux arbres chaque année : « Notre pays perd chaque année des milliers d’hectares d’arbres. Il faut que nous arrêtions de faire des feux de brousse, mais surtout que nous plantions des arbres. J’encourage les Guinéens à planter des arbres partout où ils sont à chaque fois que cela est possible. »

Près d’une dizaine de ministres ont planté chacun un arbre avant de demander aux citoyens d’en faire autant.

