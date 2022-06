Environnement : La ministre Luopou Lamah interdit la coupe et le transport de bois

Dans le cadre de la mise en application du repos biologique dans le domaine forestier, la ministre de l’Environnement et du Développement durable, Luopou Lamah, a interdit les activité de coupe et de transport de bois. Cette interdiction, d’une durée de trois mois, entre en vigueur à partir du 1er juillet prochain.

« Les activités de coupe et de transport de bois sont interdites sur toute l’étendue du territoire national à partir du 1er juillet 2022 jusqu’au 30 septembre », dit-on dans un communiqué rendu public ce 22 juin 2022.

Les contrevenants à ces instructions risquent gros, car « la ministre de l’Environnement et du développement durable se réserve le droit de saisie de toutes les quantités de bois incriminés, des outils, matériels et engins ayant servi à la coupe et au transport et des poursuites judiciaires à l’égard de tout contrevenant aux présentes instructions. »