En lieu et place des 72 mois du Pr Alpha Condé , les forces vives de la Nation proposent 39 mois transition, par Lansana Diawara

L’homme du 5 septembre 2021, chef de l’état, chef suprême des armées, le Colonel Mamadi Doumbouya a mis fin , ce samedi 30 avril 2022 , au suspense relatif à la durée de la transition guinéenne .

Le ton et le lieu choisis pour l’adresse à la Nation sont solennels dans la mesure où c’est la première fois de mémoire d’hommes, qu’un chef de l’état s’adresse à ses compatriotes à partir d’une salle de classe sous regard des lycéens .

En dehors de la considération que le président de la transition guinéenne éprouve pour la salle de classe, sa présence dans ce temple du savoir veut certainement dire que l’enseignement fait partie de la priorité de sa gouvernance.

Ainsi donc le chef de l’état, en informant l’opinion publique nationale et internationale du délai tant attendu de la transition guinéenne , a tenu à préciser qu’il ressort de la part des forces vives de la Nation « une proposition médiane d’une durée consensuelle de la Transition de 39 mois »

Il ressort de cette importante adresse à la Nation que le Colonel Mamadi Doumbouya n’est pas seulement qu’un légionnaire hors norme mais qu’il est aussi un démocrate caché dans la tenue militaire qui n’a été qu’un porte-parole « des consultations engagées à tous les niveaux depuis le début de la Transition, avec toutes les composantes de la nation, auprès de tous les Guinéens partout où ils se trouvent » comme pour dire en un mot comme en mille qu’en lieu et place des 72 mois ( soit six ans ) correspondant à la fin du troisième mandat du Pr Alpha Condé, les forces vives de la république de Guinée proposent 39 mois soit 3 ans et trois mois pour un retour à l’ordre constitutionnel dans notre pays. Qui dira le contraire surtout que cette proposition sera soumise au CNT qui fait office de parlement pour adoption

Il appartiendra désormais à tous les épris de paix et de démocratie sociale d’accompagner ce Colonel de bonne foi qui a sans doute la volonté inébranlable d’acter le retour de la Guinée dans le concert des Nations fréquentables .

Alors chers compatriotes, toutes et tous derrière le colonel Mamadi Doumbouya pour une transition réussie.

39 mois #Raisonnable_Nara🇬🇳

Par votre serviteur Lansana Diawara, directeur général du fonds de développement social et de l’indigence