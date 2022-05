Elim.CHAN 2022 : la Guinée affrontera le vainqueur de la rencontre Sénégal-Libéria

La Confédération africaine de football a procédé ce jeudi au tirage au sort des éliminatoires du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) dont la phase finale aura lieu du 8 au 31 janvier 2023 en Algérie. Dans la zone Ouest A, la Guinée n’entrera en lice qu’au second tour contre le vainqueur du match Sénégal-Libéria. Finaliste de la dernière édition, la Guinée a déjà, à trois reprises, empêché le Sénégal de jouer le CHAN. Sur papier, le Libéria, l’autre potentiel adversaire du Syli local, est prenable.

Les deux autres qualifiés de la zone Ouest A, seront issus de la rencontre entre le Mali et le vainqueur du match Sierra Leone – Cap Vert et celle entre la Mauritanie et le vainqueur du match Gambie – Guinée Bissau.

Dans la zone Nord, le Maroc, l’Algérie et la Libye sont qualifiés d’office après les forfaits de l’Egypte et de la Tunisie.

Les zones Ouest A, Centre, Sud et Est devront aussi fournir chacune trois qualifiés.

Pour la première fois, le Championnat d’Afrique des Nations va passer de 16 à 18 nations à l’occasion de sa 7ème édition en Algérie.