Durée de transition à 39 mois : Dr Faya trouve ce délai très raisonnable 

« Nous trouvons le chronogramme très raisonnable parce qu’il y a beaucoup de choses à faire. Nous avons proposé 36 mois, ce qui veut dire clairement que l’analyse que nous avons faite corrobore avec la leur. Nous pouvons considérer les trois mois comme ce qui n’aurait pas été prévu. C’est comme si on fait un budget, on prévoit les imprévus. Dans la vie d’une nation, 39 mois sont raisonnables pour vue que au sortir de cette période transitoire, tous les Guinéens que nous sommes soient fiers pour nous et pour nos générations futures, d’une véritable fondation de notre nation réconciliée avec elle-même dont ses filles et ses fils ne se regardent pas en chien de faïence mais plutôt des gens qui se découvrent la complémentarité nécessaire pour la construction de notre nation… »