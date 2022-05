Direction préfectorale de l’Habitat et de l’Urbanisme de Lola : « Le constat est désolant », dixit Ousmane Gaoual Diallo

Le ministre de l’Habitat, de l’urbanisme et porte-parole du gouvernement a eu des séances de travail avec les cadres relevant de son Département, ce lundi 23 mai 2022. Après avoir constaté les réalités sur place, Ousmane Gaoual Diallo a déploré la vétusté de la direction préfectorale de l’habitat qui manque cruellement de personnel avant de d’envisager redorer le blason dudit service.

«Le constat que nous tirons de notre visite est désolant simplement parce que sur un effectif d’une trentaine de fonctionnaires qui devraient être à l’habitat, il n’y a que cinq. Ça veut dire qu’il y a un manque de fonctionnaires. Les équipements sont absents. Quand on constate qu’il n’y a même pas un seul ordinateur alors qu’on est dans la digitalisation. Et puis les seuls plans d’aménagement datent des années 60. Ça veut dire que la modernité, le cadastre numérique et l’aménagement ne sont pas encore arrivés ici. C’est quelque-chose qui est pénible lors qu’on pense la place que devait occuper l’aménagement du territoire, la distribution des terrains, l’occupation ordonné des territoires », a-t-il confié.

L’autre aspect qu’a déploré le porte-parole gouvernement c’est le manque Total du titre foncier dans cette préfecture du sud de la Guinée. « L’autre aspect c’est l’absence totale ici du titre foncier. Ce n’est pas propre à Lola. C’est propre à notre pays. Il faut que les citoyens sachent que la seule manière de dire qu’ils sont propriétaires d’un bien, c’est le titre foncier en définitif. Et les Guinéens n’immatriculent pas du tout leur bien. Il faut absolument encourager les citoyens à aller dans les conservations foncières pour titrer leur domaine. Ça facilite l’héritage, ça réduit les conflits et ça normalise le droit de propriété. A Conakry par exemple, nous n’avons que 25.000 titres fonciers sur 500 000 parcelles. Donc on n’est pas surpris de constater qu’il n’y a personne ici qui a un titre foncier. Or si vous n’avez pas de titre foncier mêmé en cas d’expropriation, d’utilité publique les indemnisations ne sont pas les mêmes. Quand c’est immatriculé ou pas d’une part, on peut faire de façon forfaitaire parce qu’on vous reconnait un droit d’usage. Et de l’autre côté ça va être discuté parce qu’on vous reconnait d’un droit de propriété », a expliqué Ousmane Gaoual Diallo.

« Il faut renforcer les équipes avec des compétences nouvelles en informatique, en utilisation du GPS différentiel. Un qui va s’occuper du cadastre et l’autre de l’aménagement pour leur permettre d’avoir de répondant. En cas de besoin, qu’ils soient des interlocuteurs pour ceux qui sont au niveau de la direction préfectorale », a-t-il annoncé.

Poursuivant, le ministre de l’Habitat et de l’Urbanisme a décliné les objectifs de son département qui sont « d’avoir un plan qui couvre entre 500 et 1000 hectares par préfecture et entre 200 à 500 hectares pour chaque sous-préfecture. Nous allons doter les régions au moins et les préfectures au plus des GPS référentiels avec des équipes qui savent les utiliser parce que c’est à l’avantage de faire des levées très rapidement ».

Il faut noter en fin que Ousmane Gaoual s’est rendu dans la famille de son homologue défunt Roger Bamba farouche opposant au troisième Mandat et décédé en détention.