Des services de positionnement, de navigation et de synchronisation de haute précision du système chinois BeiDou sont utilisés plus de 100 milliards de fois par mois

Yu Jianbin, journaliste au Quotidien du Peuple, partenaire de Guinéenews

Le système de navigation par satellite BeiDou (BDS), développé et opéré indépendamment par la Chine, a été profondément intégré dans un large éventail d’industries et poursuit un développement à grande échelle.

Dans le secteur agricole, les machines d’ameublissement profond du sol basées sur BeiDou, ainsi que les drones de protection des plantes et de semis, peuvent être contrôlés et gérés à distance. Dans le secteur forestier, les gardes forestiers et les pompiers patrouillent dans les forêts avec les terminaux mobiles de BeiDou, qui les permettent de vérifier leurs itinéraires en temps réel.

Le BDS a également été appliqué dans d’autres domaines, notamment la surveillance de la déformation des barrages, la mise en place de plateformes de gestion et de surveillance du transport des débris de construction dans les zones urbaines et la mesure de la hauteur du mont Qomolangma et autres.

Selon les statistiques, on comptait plus d’un milliard de dispositifs terminaux dotés du service de positionnement BDS jusqu’à la fin 2021.

Le système BeiDou est largement utilisé pour les transports, la sécurité publique, la gestion des urgences, l’agriculture, la sylviculture, l’élevage et la pêche, et d’autres industries. Il a également été intégré dans la construction des infrastructures dans les domaines de l’électricité, de la finance et des communications. Il est déjà largement adopté par les domaines de la consommation de masse, de l’économie de partage et des moyens de subsistance des personnes.

Le BDS a déjà pénétré totalement dans la consommation de masse représentée par son application étendue dans les smartphones et les appareils intelligents portables. BeiDou est largement compatible avec les produits des principaux fabricants internationaux de puces, y compris les fournisseurs des composants de smartphone. Les smartphones se servent aussi de la messagerie d’augmentation au sol du BDS, avec des capacités de positionnement au mètre près.

En 2021, 324 millions de smartphones compatibles avec BeiDou ont été expédiés en Chine en 2021, soit 94,5% du nombre total de smartphones expédiés dans le pays.

Les services de positionnement, de navigation et de synchronisation (PNT) de haute précision du BDS ont été utilisés plus de 100 milliards de fois par mois jusqu’en mars 2022, dont plus de 60 milliards de demandes mensuelles pour son service de positionnement auxiliaire d’accélération, et plus de 48 milliards de demandes mensuelles pour son service de positionnement de haute précision en temps réel avec une précision centimétrique et sub-métrique.

À l’heure actuelle, le service de positionnement auxiliaire d’accélération du BDS a été intégré dans presque tous les smartphones fabriqués par la Chine. Le BDS est employé pour fournir des services de positionnement et de synchronisation précis à toutes sortes de machines intelligentes, y compris les véhicules, les drones, les vélos et les bus partagés, les infrastructures routières urbaines, les ponts et les mines.

Le système BeiDou a fourni des services à plus de 1,1 milliard de personnes venues de plus de 100 pays et régions du monde.

Le système a réussi à s’intégrer dans tous les secteurs et toutes les régions, avec des applications telles que les systèmes coopératifs intelligents entre infrastructure et véhicules et les livraisons sans personnel.

Les industries ne parviendront pas à un développement numérique et intelligent sans le soutien d’une infrastructure majeure de synchronisation et de positionnement. En fournissant des services de synchronisation et de positionnement, le BDS est devenu une infrastructure majeure qui soutient le développement de l’économie numérique. Il revêt une grande importance pour promouvoir la synergie de l’industrie numérique, la transformation numérique des industries et la gouvernance numérique, selon Yang Changfeng, concepteur en chef du BDS et académicien de l’Académie chinoise d’ingénierie.

De nombreux secteurs ont inclus le BDS dans leur plan de développement. Un document publié en avril 2022 sur les tâches clés pour le développement des villages numériques précisait que le pays allait promouvoir l’adoption des terminaux intelligents de BeiDou dans la production agricole.

Selon le Plan pour l’innovation scientifique dans les transports au cours du 14e plan quinquennal (2021-2025), le pays développera vigoureusement le transport intelligent et accélérera l’application du BDS, et ce, par l’application innovante du BDS dans la conduite autonome, la navigation intelligente, le chemin de fer intelligent, l’aviation civile intelligente et le service postal intelligent, dans l’objectif de construire une chaîne industrielle pilotée par BeiDou dans le secteur des transports.

Comme le BDS s’améliorent constamment et ne cesse de renforcer ses capacités, il constitue une base solide pour le développement vigoureux de l’industrie BeiDou, dont la taille devrait atteindre 1 000 milliards de yuans vers 2025, avec un taux de croissance annuel moyen de 20%, selon Yang Changfeng.

La Chine vise à développer un système national complet de PNT basé sur le BDS qui est omniprésent, plus intégré et intelligent d’ici 2035, afin de fournir un soutien essentiel au développement de systèmes intelligents et sans personnel. Le BDS pourra mieux rendre service aux utilisateurs du monde entier et à l’humanité entière en fournissant aux utilisateurs mondiaux un service PNT hautement fiable assurant une couverture complète à l’intérieur comme l’extérieur, et dans la mer profonde et l’univers profond.