Décrets : des hauts cadres dont col Aminata Diallo nommés à la Caisse de prévoyance sociale et à la présidence

Dans un décret rendu public, ce jeudi 12 mai, à la télévision nationale, le président de la transition, le Colonel Mamadi Doumbouya a nommé le Lieutenant-Colonel Aminata Diallo, précédemment Directrice adjointe des pensions militaires et des anciens combattants au poste de directrice de la Caisse Nationale de la Prévoyance Sociale des Agents de l’État (CNPSAE) en remplacement de Dr Fodé Cissé, limogé pour des faits présumés de détournement de deniers publics, de faux et usage de faux en écriture publique et complicité pendant par devant la Cour de Répression des Infractions Économiques et Financières (CRIEF).

Il faut, par ailleurs, rappeler que la nouvelle promue est également porte-parole du Comité National du Rassemblement pour le Développement (CNRD). Dans un autre décret, le.Col Doumbouya a nommé Alexis Wowo Sonomi précédemment responsable de Parc auto à la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG) au poste de Directeur général adjoint des garages du gouvernement.