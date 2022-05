Décret: un haut cadre limogé pour détournement de deniers publics

Dans un décret rendu public ce jeudi 5 mai à la télévision nationale, le président de la transition Colonel Mamadi Doumbouya a limogé un haut cadre de ses fonctions pour détournement de deniers publics.

Il s’agit de Dr Fodé Cissé qui occupait jusqu’ici les fonctions du Directeur général de Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS)

Le décret de son limogeage a précisé qu’il est poursuivi pour des faits présumés de détournement de deniers publics, de faux et usage de faux en écriture publique et complicité pendant par devant la Cour de Répression des Infractions Économiques et Financières (CRIEF).