CRIEF : Kassory et Cie devant les juges d’instruction

L’ancien Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana et ses co-détenus Dr Mohamed Diané et Oyé Guilavogui sont devant les juges d’instruction de la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF), plus d’un mois après leur emprisonnement à la Maison centrale de Conakry. Une source proche du dossier a indiqué à Guinéenews que l’audience porte sur la demande de libération des anciens dignitaires.

La présente audience était prévue le 10 mai. Mais elle avait dû être reportée sine die en raison de la grève des gardes pénitentiaires.