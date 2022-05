Conakry : l’ancien ministre Lounceny Camara admis aux urgences d’Ignace Deen

Jusqu’au moment où nous mettions en ligne cette dépêche, vers 18 heures, l’ancien ministre du Tourisme et de l’Artisanat était encore sous traitement à Ignace Deen.

Jeudi dernier, Lounceny Camara et l’ancien président de l’Assemblée nationale, Amadou Damaro Camara, ont été conduits à la Maison centrale de Conakry après plus de 13 heures d’audition dans un cabinet d’instruction de la Cour de répression des infractions économiques et financières. Les deux anciens députés de la neuvième législature sont poursuivis pour une attribution présumée d’un marché de gré-à-gré à une entreprise pour la rénovation et l’équipement de certains bureaux de l’Assemblée nationale.