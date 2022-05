Conakry : la saison pluvieuse ou le retour de l’insalubrité

Depuis quelques jours, Conakry et ses environs ont enregistré les premières gouttes de pluie de la saison nouvelle pluvieuse. Comme d’habitude, cette période engendre des difficultés de tout genre aux citoyens avec de nombreuses conséquences notamment l’inondation des chaussées et des maisons et la paralysie des activités dans la capitale. Ce lundi 9mai 2022, la pluie a jeté des ordures dans plusieurs artères de la ville de Conakry.

A Tanènè Marché et Gbessia, par exemple, deux localités situées dans dans la commune de Matoto, les citoyens ont pensé s’être mieux préparés cette année. » Nous avions curé les caniveaux quelques semaines auparavant. On a même mis un système de surveillance pour éviter que quelqu’un vienne jeter des ordures à nouveau. On pensait vraiment que cela aurait évité que les caniveaux se bouchent et débordent sur la chaussée une fois la pluie tombée. Malheureusement ça n’a pas été le cas, les ordures sont drainées d’autres horizons et on est obligé de curer à nouveau pour libérer la chaussée « , a regretté Ibrahima Barry, habitant de Tanènè Marché.

Un peu au Sud de ce quartier, à Gbessia, la pluie a drainé des ordures dans la chaussée laissant une odeur nauséabonde. Mobilisés, quelques jeunes aident à fluidifier la circulation en mettant les ordures de côté mais jusqu’à quand?

« Ce n’est pas nouveau çà. Chaque année, c’est comme çà que nous gérons et parfois c’est pire. Le problème est que même si tu nettoie à ton nouveau, si les autres ne nettoient pas la pluie fait drainer les ordures jusqu’à ton niveau. Et quelques fois, ce sont des ordures qu’on rassemble qui malheureusement n’arrivent jamais à la décharge jusqu’à ce que la pluie vienne les disperser », explique N’fa Amara jeune habitant à Gbessia Condebonyi.

Cette situation inquiète à plus d’un titre les citoyens rencontrés. Ils ne cachent pas leur inquiétude par rapport au fait que « les dégâts ne deviennent énormes pendant les prochaines pluies. On a tous vécu parfois où les maisons des familles ont été inondées parce que les caniveaux sont restés bloqués. Et l’eau, elle n’attend pas, elle se trouve forcément un passage« .

C’est pourquoi, ils lancent un appel aux nouvelles autorités afin que la période de fertilité ne devienne une fois de plus une période de peine dans la ville. « Le soleil est insupportable nous le savons tous. Donc, c’est toujours mieux avec la saison pluvieuse. J’appelle donc les nouvelles autorités à s’impliquer dans le domaine des ordures surtout en cette période. A nous seuls, nous n’arriverons pas parce que l’eau fait le tour de Conakry quand il pleut. Donc l’Etat doit vraiment prendre des mesures« , a interpelle Yamoussa Bangoura.