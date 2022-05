Changement de tutelle pour les Jardins 02 octobre, nomination du S/G et du chef de cabinet de la grande Chancellerie: ces nouveaux actes du col Doumbouya

Le Colonel Mamadi Doumbouya a nommé, ce 18 mai 2022, deux cadres au niveau de la Chancellerie des Ordres nationaux. Il s’agit de Me Awa Bangoura, jusque-là avocat à la Cour, qui est nommé Secrétaire général de la Chancellerie des ordres nationaux et du capitaine Makan Oularé, précédemment Directeur des décorations et calligraphie à la Grande chancellerie des Ordres. Ce dernier occupe désormais le poste de chef de cabinet de la Chancellerie des Ordres nationaux.

Dans un autre décret, le président de la Transition a rattaché l’espace vert Jardin d’enfants du 2 octobre au Gouvernorat de la ville de Conakry. Cet espace vert est désormais placé sous l’autorité directe du gouverneur de la ville de Conakry.