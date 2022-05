Célébration du Ramadan à Kankan : 2 cas de mort et plusieurs blessé (source hospitalière)

La célébration de la fête de l’aïd-el Fitr marquant la fin du mois de ramadan, n’a pas fait que des heureux à Kankan.

En dépit des dispositifs de sécurité prises par les autorités, on déplore du côté du Nabaya plusieurs cas d’accident qui ont fait en tout selon les chiffres fournis ce mercredi par le service des urgences de l’hôpital régional, 2 morts et 23 blessés. : « dans l’euphorie de la fête, nous avons reçu, le premier jour en tout 14 victimes d’accident de la circulation dont un dépôt de corps. Il s’agissait d’une est une jeune fille de 10 ans qui a reçu un traumatisme crânien avec perte de connaissance, les autres nous les avons placés sous traitement et leurs pronostics vitaux ne sont pas engagés. Le deuxième jour aussi, hier Mardi on a enregistré 9 victimes dont 1 cas de décès dû encore à un traumatisme crânien avec perte de connaissance ». Nous a confié Docteur Yaraboye Koévogui, chef du service des urgences à l’hôpital régional de Kankan. a