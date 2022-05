Célébration de l’Aïd el fitr : Le président Colonel Mamadi Doumbouya s’est acquitté de son devoir au Palais Mohamed v

Les fidèles musulmans de Guinée à l’image de leurs coreligionnaires du monde ont célébré ce lundi, 2 mai 2022, l’Aïd-El-fitr, la fête marquant la fin du jeûne du Ramadan.

Le Président de la Transition, le Colonel Mamadi Doumbouya, s’est acquitté de ce devoir religieux dans la cour du Palais Mohammed V en présence des membres du Gouvernement et ceux du cabinet de la Présidence. Le premier imam de la Grande Mosquée Fayçal, El Hadj Mamadou Saliou Camara a dirigé la prière. Les fidèles musulmans du Quartier Boulbinet qui abrite le Palais Mohammed V se sont massivement mobilisés, pour partager ce moment de dévotion.

Dans son sermon, le premier imam de la Grande Mosquée Fayçal, El Hadj Mamadou Saliou Camara a mis l’accent sur la paix, l’unité nationale entre les musulmans, comme le recommande l’Islam.

Il a fait savoir que la pratique de l’Islam, dans la communion, durant le Ramadan, doit refléter sur toutes les activités quotidiennes des musulmans. L’imam a ensuite prié pour le renforcement du tissu social, la paix et la prospérité de la Guinée, sous la direction du Président Colonel Mamadi Doumbouya.

A l’issue de cette prière, le ministre Secrétaire général de la Présidence, Colonel Amara Camara, a transmis le message de paix et de bonne fête du Président, Colonel Mamadi Doumbouya en ces termes : « Au nom du Président de la Transition, le Colonel Mamadi Doumbouya, Chef de l’Etat, Chef suprême des forces Armées, je voudrais remercier Dieu qui nous a permis de voir ce jour et en son nom personnel, pour dire qu’il s’est acquitté comme tous les fidèles musulmans à une obligation religieuse. La fête d’aujourd’hui, il a prié avec tous les musulmans et il a imploré la Grâce de Dieu pour qu’Il accepte nos prières et jeûnes et qu’Il répande sa Grâce et tous ses biens faits sur la Guinée ».

Après la prière, le Président Colonel Mamadi Doumbouya a rendu visite au ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Bachir Diallo, à son domicile sis au quartier Camayenne, dans la Commune de Dixinn. Un acte que recommande l’Islam et qui a beaucoup réconforté le ministre Bachir Diallo.

Bonne fête de l’Aïd-el-Fitr à toutes et à tous !

