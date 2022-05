Boké : L’école élémentaire de Khougnewadé 2 rénovée par la Fondation Wazni

La société UMS a procédé ce 6 mai 2022 à la remise officielle de l’école primaire du quartier Khougnewadé 2 entièrement rénovée et équipée à travers la direction des relations communautaire. Le coût global des travaux s’élèvent à hauteur de 325 millions de francs guinéens. Ce programme de la société UMS vise à améliorer la qualité de l’enseignement dans les différents établissements scolaires du centre-ville de Boké. La cérémonie de remise à mobiliser les encadreurs, la DPE, les donateurs, les autorités locales, les élèves et leurs parents.

« Je suis dépassé par le travail effectué. A mon arrivée l’année dernière, l’école n’était pas comme ça et même certains parents tentaient de retirer leurs enfants dans cette école à cause de son état défectueux et tout cela est fini maintenant. Mon établissement a 6 groupes pédagogiques avec un effectif de 588 élèves dont 316 filles encadrés par 12 enseignants dont 11 femmes. Merci à la fondation Wazni », a déclaré Florentin Lamah, directeur de l’école primaire de Khougnewadé 2.

Ainsi, l’école élémentaire de cette localité est l’une des plus vieux établissements scolaires de la commune urbaine de Boké. Elle fut construite en 1988 avec deux blocs et une direction. C’est la première fois qu’elle bénéficie d’une rénovation. Désormais, l’UMS l’a dotée de tables bancs, des armoires, des matériels didactiques pour enseignants et élèves et des poubelles.

Des efforts salués par la direction préfectorals de l’éducation pour qui, cette action vient ainsi appuyer les efforts des autorités en charge de l’éducation de Boké. Le DPE, Ibrahima Fofana s’est réjoui de cette initiative de la Fondation Wazni car selon lui cela améliore le cadre de vie des apprenants et réhausse leur niveau de formation.

Ce plan de rénovation des écoles de Boké s’étendra sur les autres établissements scolaires de la ville.

L’école élémentaire de Khougnewadé 2 vient s’ajouter aux 6 autres établissements rénovés et équipés par la société UMS à travers la Fondation Wazni.

« Vu que nous évoluons dans la préfecture de Boké, nous accompagnons les autorités éducatives, à rénover les infrastructures scolaires, fournir des matériels didactiques. Et dans cette école, nous avons rénové les deux blocs, les tables-bancs, et mis des poubelles pour le maintien de l’assainissement”, a affirmé Moussa 2 Doumbouya, directeur des relations communautaire de UMS à Boké.

La cérémonie a pris fin par des photos de famille entre les donateurs et les encadreurs de l’établissement.