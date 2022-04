Assainissement du fichier de la Fonction publique : Mory Condé répond aux contractuels des gouvernorats

L’assainissement du fichier de la Fonction publique dont le chantier a été ouvert dès après la composition du gouvernement de la transition n’est pas sans conséquence. Chez les travailleurs notamment les contractuels au niveau des gouvernorats, les cris d’alarme se multiplient.

Ils sont plusieurs centaines à travailler depuis des années, des décennies pour certains, comme contractuels au compte des chefs-lieux des régions en Guinée, pour un salaire qui ne vaut même pas le SMIC (salaire minimum interprofessionnel de croissance). Caressant l’espoir d’être enrôlés un jour comme agents de la Fonction publique guinéenne.

Sur instruction de la hiérarchie, leurs contrats ne sont pas renouvelés, mais ils travaillent quand même depuis plus d’un trimestre. C’est du moins ce que nous rapporte notre source qui précise que cette situation est la même partout à Conakry et en région. Et d’ajouter que pour l’essentiel, les contractuels sont ceux qui font fonctionner les services concernés. Etant donné que par endroits, «70% des fonctionnaires auraient fait valoir leurs droits à la retraite en décembre dernier », argumente notre source.

Face à cette réalité devenue intenable, aux dernières nouvelles, les intéressés se sont résolus à saisir par écrit les ministres de la Fonction publique et de l’Administration du territoire auxquels ils demandent «d’examiner la situation des contractuels dans les gouvernorats, qui ne sont pas payés ça fait presque quatre (4) mois ». Précisant de passage que «les gouverneurs ne donnent pas d’explications ».

Et pourtant, affirment les plaignants dans le message, «certains parmi nous sont là plus d’une décennie et plus pour d’autres », alors «qu’ils ne sont pas engagés à la fonction publique».

Pour recouper l’information, Guineenews s’est rapproché des départements concernés. Au ministère du Travail et de la Fonction publique, notre interlocuteur n’a pas été long. Il s’est contenté de répondre que «je sais que depuis quelques moments, il y a un contrôle dans toute d’administration.»

Au contraire, le ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation (MATD) s’est voulu clair. Mory Condé a tout d’abord rappelé «qu’à la fin du mois de décembre, j’ai fait un écrit que j’ai envoyé à tous les gouverneurs et à tous les préfets leur instruisant de mettre fin aux contrats de tous les contractuels.» Invoquant de passage le principe selon lequel « il n’y a pas de salaire sans contrat».

Et d’expliquer plus «je me suis rendu compte que c’était une manne financière importante qui y était envoyée. Mais en réalité, les gens n’étaient pas là-bas pour travailler. Après contrôle, on se rend compte que chaque ministre qui venait avec ses petits dans les gouvernorats pour les utiliser comme contractuels, afin d’avoir lde ’argent (…)»

A titre illustratif, « il y a 1 800 contractuels au gouvernorat de Conakry, alors que quand tu t’y rends, il n’y a pas plus de 40 personnes », indique Mory Condé. Avant de juger que «c’est un gaspillage des ressources publiques ».

A propos de l’e-mail qu’il a reçu sur le sujet, «j’ai répondu clairement de se référer aux gouvernorats, parce que j’ai décidé depuis la fin d’année qu’il n’y a plus de contractuels», rappelle-t-il. Ajoutant plus loin que «ce document avait été affiché partout, mais les gens étaient dans la logique de dire que c’est du feu de paille, ça n’aura pas de suite…»

Même si le ministre est resté évasif sur la question de savoir si des dispositions avaient été prises pour s’assurer que ses instructions sont respectées par les gouverneurs.