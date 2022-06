Appui aux médias : bientôt une Maison de la presse pour les journalistes de Kankan (ministre)

Après Conakry et N’Zérékoré, c’est au tour de la région de Kankan d’être bientôt dotée d’une Maison de la presse. L’annonce a été faite ce lundi 30 mai à Kankan par la ministre de l’Information et de la Communication, Rose Pola Pricémou.

« Nous sommes en train de mener des démarches pour établir ici comme nous l’avons fait à N’Zérékoré, une Maison de la presse. On vous reviendra d’ici quelques jours pour savoir comment on procédera à l’inauguration », a-t-elle déclaré à la presse.

Prenant la parole à la faveur de cette rencontre, le premier secrétaire général de la section syndicale des professionnels de la presse de Kankan, Miche Pivi, n’a pas manqué de saluer l’initiative de la ministre avant de solliciter aussi auprès d’elle un accompagnement. « Nous saluons et nous félicitons le ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme de nous avoir octroyé une Maison de la presse. Les travaux de peinture et de décoration ont été effectués à la charge de la directrice préfectorale de l’Habitat et de l’Urbanisme. Nous sollicitons donc toujours votre soutien pour l’équipement de la future Maison de la presse de Kankan. »

Par ailleurs, au cours de cette rencontre la ministre Rose Pola Pricémou a promis aux hommes de médias de Kankan qu’elle mettra tout en œuvre pour que désormais ‘’les programmes de formation du ministère à l’endroit des journalistes soient élargis aux médias privés mais aussi à l’intérieur du pays. Car, a-t-elle rappelé, tout se limitait auparavant aux médias publics et à Conakry.

« Cette fois-ci, même si c’est une ou deux personnes, ce serait pris à l’intérieur du pays. On a d’ailleurs un projet phare sur la transition numérique dont le contrat commercial est déjà fait. Il y a un gros volet de formation dans le cadre de ce projet », a-t-elle précisé.

