Appel à manifestation d’intérêt pour la fourniture de lits de réanimation pour hôpitaux – 91162592

Dans le cadre de sa mission d’appui à l’Etat Guinéen, la GIZ, à travers le Programme Partenariat Public Privé – alliance hôpitaux appuiera la mise en place et le fonctionnement d’unités de soins intensifs pour la prise en charge des cas graves parmi le personnel de santé et les personnes les plus nécessiteuses.

À travers le pays, un total de sept établissements de santé bénéficiera directement du projet, dont deux hôpitaux publics, trois hôpitaux privés et deux hôpitaux confessionnels.

Le projet renforcera les unités de soins intensifs des établissements de santé par la fourniture d’équipements médicaux et la formation de leur personnel (agents de santé, administrateurs et techniciens). Le personnel formé restera également dans les hôpitaux respectifs pour soutenir le fonctionnement continu des unités de soins intensifs. Le projet contribuera aux ODD 3 (Bonne santé et bien-être), 8 (Travail décent) et 17 (Partenariats pour le développement).

Dans ce cadre, la GIZ envisage de recruter une compagnie capable de fournir des lits de réanimation pour hôpitaux de qualité, adapté au marché Guinéen.

L’entreprise recherchée doit être installée en Guinée, de grande renommée et avoir une bonne expérience avec les Sociétés et les institutions internationales dans le domaine de la coopération. Elles doivent être structurées, et également disposer d’un personnel de qualité et de bonne moralité.

. « La GIZ » attend de cette formule un suivi privilégié, facilitant la relation permanente entre « le prestataire » et « La GIZ » pour un accompagnement dans la durée. La mission du l’entreprise et les résultats attendus seront définis en détail dans le dossier d’appel d’offre à transmettre aux soumissionnaires retenus sur la liste restreinte. Les critères d’éligibilité et la procédure de sélection seront conformes aux procédures de la GIZ.

La GIZ établira sur la base des réponses du présent appel à manifestation d’intérêt une liste restreinte d’entreprises auxquelles seront envoyées un dossier d’appel d’offre y compris les termes de référence pour soumission d’une offre technique et financière.

La GIZ invite les compagnies intéressés, qualifiées dans le domaine à manifester leur intérêt en joignant au dossier de manifestation d’intérêt au minimum les documents ci-dessous : Une copie du RCCM Une copie du NIF à jour Quitus fiscal à jour Une preuve d’exécution de contrats similaires Une lettre sur l’entête de la compagnie stipulant qu’il n’existe aucun lien entre la compagnie soumissionnaire et un employé du bureau de la GIZ

Prière de noter que les documents originaux peuvent être demandés pour confirmation au besoin.

Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes aux procédures de la GIZ. Il est à noter que l’intérêt manifesté par une compagnie n’implique aucune obligation de la part de la GIZ de l’inclure sur une liste restreinte.

Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française et portant clairement la mention « Prosoft N°91162592 MANIFESTATION D’INTERET POUR FOURNITURE DE LITS D4HOPITAUX », doivent parvenir à la GIZ par courriel à l’adresse GN_Quotation@giz.de au plus tard le Vendredi 03.06.2022

Les questions et demandes de clarifications seront adressées à l’adresse suivante : GN_Quotation@giz.de