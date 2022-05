Alpha Condé va repartir à l’étranger pour des soins médicaux (CNRD)

L’ancien Président Alpha Condé va repartir à l’étranger pour des soins de santé, a annoncé le CNRD dans un communiqué signé le 19 mai 2022 et lu dans la nuit de ce vendredi 20 mai à la télévision. » Le CNRD et son président rassurent l’opinion nationale et internationale que la prise de cette décision a été faite dans la parfaite conformité aux dispositions procédurales dont judiciaires « , a lu le lieutenant-colonel Aminata Diallo, porte-parole du CNRD.

Ce sera la deuxième sortie d’Alpha Condé du pays pour raison de santé depuis son éviction du pouvoir le septembre 2021. Le 17 janvier dernier, l’ancien président âgé de 83 ans avait quitté Conakry pour les Emirats Arabes Unis où il avait été hospitalisé avant de regagner Conakry le 8 avril 2022. Deux semaines après son retour, la junte avait annoncé lui avoir redonné sa liberté…