Affaire Tamba-Esther : le procureur Charles Wright fait appel de la décision libérant Korbonya

Le procureur général près la Cour d’appel de Conakry a fait appel de la décision de la chambre de contrôle de l’instruction ordonnant la libération conditionnelle de l’activiste des réseaux sociaux Ibrahima Korbonya Baldé. Poursuivi pour « menaces de mort, d’injures, de production, de diffusion et de mise à disposition d’autrui de données de nature à troubler l’ordre et la sécurité publics, divulgation de fausses informations, le tout, par le biais d’un système informatique et sur les réseaux sociaux, notamment Facebook », l’ancien communicant du RPG Arc-en-ciel doit espérer une décision favorable de la cour suprême ou une tenue rapide de son procès.

Korbonya Baldé a été interpellé le 14 mai dernier après plusieurs publications sur Facebook dans lesquelles il a exprimé son opposition et appelé à la mobilisation contre le mariage du journaliste Tamba Millimouno avec Hawa Oumou Esther Bah. Le 17 mai, il a été inculpé et placé sous mandat de dépôt après trois jours de garde à vue.