Affaire Tamba-Esther : Korbonya, le Procureur et l’EDG

Interpellés le weekend dernier pour des faits présumés de « menaces de mort, d’injures, de production, de diffusion et de mise à disposition d’autrui de données de nature à troubler l’ordre et la sécurité publics, divulgation de fausses informations, le tout, par le biais d’un système informatique et sur les réseaux sociaux, notamment Facebook », l’ancien communicant du RPG Arc-en-ciel, Korbonya Baldé et Cie, ont été déférés au tribunal de première instance de Mafanco après des jours d’audition à la Direction Centrale de la Police Judiciaire. Mais ça sera en réalité un vrai faux déferrement. Par manque de courant, le procureur n’a pas pu imprimer sa décision concernant Korbonya et autres. Il a alors décidé de les faire retourner à la DCPJ, a appris Guinéenews. Voulait-il les envoyer en prison ou les placer sous contrôle judiciaire ? Difficile de le savoir pour l’instant. Interrogé par Guinéenews, Me Salifou Béavogui a confirmé que ses clients ont été déférés avant d’être ramenés à la DCPJ. L’avocat qui s’est difficilement prononcé sur la question, parle plutôt de raison technique.

Korbonya et Cie doivent donc attendre ce mardi pour être situés sur leur sort.