Kindia : une fille enlevée, séquestrée puis violée à Comoya

Le phénomène de viol devient de plus en plus inquiétant dans le pays. C’est ainsi que dans la préfecture de Kindia, située à environ 135 km de la capitale Conakry, ce phénomène est devenu très préoccupant pour les citoyens qui ne savent plus à quel saint se vouer, surtout avec cette recrudescence.

Le dernier cas de viol remonte du vendredi 20 mai, dans la même localité relevant de la sous-préfecture de Damakania, préfecture de Kindia où une fille de 5 ans avait été violée par un homme âgé d’une soixantaine d’années.

Dans la nuit du samedi à dimanche 22 mai également, une fille âgée d’une dizaine d’années a été enlevée, séquestrée puis violée par deux jeunes armés dans le district de Comoya.