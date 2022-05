Transition : le président du CNT convie à une plénière ce mercredi 

Y sont conviés, le Premier ministre, chef du gouvernement, les présidents des institutions républicaines, les membres du Conseil national du rassemblement pour le développement, les membres du gouvernement, la gouverneure de la ville de Conakry, les corps diplomatiques et consulaires accrédités en Guinée, les représentants des partis politiques, les maires des six communes de Conakry, le représentant du Patronat de Guinée, les représentants de la Société civile, les représentants des centrales syndicales, le représentant de l’Association des magistrats de Guinée, le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Guinée, les représentants des organisations de la presse publique et privée.

Attachant du prix à cette session, le communiqué indique que la présence de l’ensemble des conseillers nationaux est vivement souhaitée.